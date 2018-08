Millionerne ruller: Så meget får de danske hold for at komme i EL-gruppespillet

For FC Midtjylland, Brøndby og FC København byder sæsonen næppe på to kampe, der isoleret set er vigtigere end de to playoffopgør, de hver især står over for i Europa League. Der er dels sportslig prestige på spil, dels mange dejlige millioner.

De første opgør mod henholdsvis Malmö FF, Genk og Atalanta spilles torsdag aften med returkamp en uge senere. Alle tre hold har allerede indkasseret et pænt millionbeløb, men det er småpenge sammenlignet med det, man kan tjene på at komme i gruppespillet og ikke mindst klare sig godt der.

Ifølge UEFA's hjemmeside giver det 2,9 millioner euro blot at komme videre til gruppespillet. Det svarer til 21,8 millioner kroner. Dem kan man så lægge oven i de penge, man allerede har tjent, og dem, man får for sejre og uafgjorte mod de andre gruppemodstandere: henholdsvis 4,3 og 1,4 millioner for hver sejr eller uafgjort.

Dette er blot de officielle præmiepenge fra UEFA. Dertil kommer en pose penge, som skal fordeles efter klubbernes placering på UEFA's rangliste, og en dobbelt så store pose tv-penge. Den afhænger blandt andet af, hvor langt holdene når, og hvor meget de bliver vist på tv.

Klubberne kan også se frem til øgede entréindtægter og eventuelt flere sponsorkroner. FCK anslog eksempelvis i budgettet for 2018, at det ville indbringe 75 millioner at komme i gruppespillet.

I alt anslår UEFA, at 520 millioner euro skal fordeles mellem de hold, der deltager i Europa League. Det er 3,8 milliarder kroner.

