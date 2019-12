Misser storkamp af personlige årsager

Feyenoord må undvære den danske angriber Nicolai Jørgensen, når den hollandske storklub torsdag skal forsøge at spille sig videre til knockoutfasen i Champions League.

Nicolai Jørgensen rejser ikke med i flyet til udekampen mod FC Porto af personlige årsager. Det skriver Feyenoord på sin hjemmeside.

Klubben oplyser ikke, hvad de personlige årsager dækker over.

Der kan være tale om en familieforøgelse. I sommer meddelte Nicolai Jørgensen og hustruen Theresa Kofoed Jørgensen, at parret skulle være forældre inden årets udgang.

Feyenoord er tvunget til at vinde udekampen i Porto, hvis holdet vil gøre sig forhåbning om at spille i Europa Leagues knockoutfase efter nytår.

Hollænderne har dog også brug for hjælp og skal sætte sin lid til, at Rangers FC samtidig vinder hjemme over Young Boys i gruppens anden kamp.