Morten Olsen: Genk kan få en varm velkomst i Brøndby

Brøndby har ikke været i et europæisk gruppespil i 13 år, men nu står de blå-gule på tærsklen til en plads i Europa League. De danske vicemestre er ét skridt fra - men et svært et af slagsen.

Over to kampe skal Alexander Zornigers mandskab eliminere Genk, der aktuelt er nummer to i Belgien og har danskerne Joakim Mæhle og Marcus Ingvartsen på holdkortet.

Den tidligere danske landstræner Morten Olsen har et solidt kendskab til både dansk- og belgisk fodbold, og han har Genk som en lille favorit til at snuppe Europa League-billetterne.

- Man kan spejle Alexander Zornigers spillestil i Brøndby. Hans filosofi er meget tydelig. Et stort løbearbejde er grundlaget for Brøndby, og derfra spiller de meget direkte. I sidste sæson var der også en hurtig boldcirkulation, men det mangler i øjeblikket. Derfor tror jeg, at denne kamp mod Genk falder for tidligt for Brøndby, siger Morten Olsen til Het Laatste Nieuws.

Han fremhæver Brøndbys fans som en faktor, der kan sætte ild i opgørene.

- De har et meget attraktivt stadion, hvor det ofte er svært at være modstander. Man kan sammenligne dem lidt med fansene i Standard Liege. Genk er favorit, men hvis Brøndby sikrer et godt udgangspunkt, vil der helt sikkert vente Genk-spillerne en varm velkomst i København, lyder det fra den tidligere landstræner og Brøndby-træner.

Morten Olsen er sikker på, at der venter Genk en varm velkomst i Brøndby. Foto: Jens Dresling.

I Genk-lejren er der stor respekt for Brøndby, selv om det altså er ved at være nogle år siden, de blå-gule markerede sig internationalt. Cheftræner Philippe Clement spår to tætte kampe og fastslår, at han helst ville have startet i Danmark.

- Jeg foretrækker at spille ude først, fordi hvis man scorer, fordobles det. Nu skal vi sørge for at holde nullet og selvfølgelig selv jagte mål. Vi vil spille god fodbold og skabe chancer, men også holde vores organisation. Brøndby har en lidt anden stil, og det er et meget fysisk hold, som presser højt. De spiller lidt som Charleroi, så kampen i weekenden var en god øvelse, siger Genk-træneren ifølge Sporza og fortsætter:

- Hvem der er favorit betyder ikke noget. Jeg ser chancerne som fifty-fifty.

Der er kampstart på Luminus Arena i aften klokken 20.30. Ekstra Bladet dækker kampen live.

