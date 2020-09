Mourinho reddet fra gigantisk fiasko

Tottenham balancerede på kanten af europæisk fiasko i Bulgarien, men efter sen dramatik lykkedes det gæsterne at vinde 2-1 ude over Lokomotiv Plovdiv.

Kampen var i anden kvalifikationsrunde til Europa League, og dermed avancerede Tottenham til tredje runde, hvor modstanderen bliver KF Shkëndija fra Makedonien.

Kampen blev dramatisk i slutfasen ved 0-0. Tv-billederne røg fra kampen, så fans og seere dårligt kunne følge begivenhederne, men Tottenham kom bagud, udlignede og scorede et sejrsmål, mens bulgarerne indkasserede to udvisninger i slutfasen.

Danske Pierre-Emile Højbjerg spillede hele kampen på Tottenhams midtbane, og gæsterne følte sig snydt for et straffespark efter lidt under en halv time, da Steven Bergwijn faldt til jorden i feltet.

Dommeren vurderede dog, at bulgarernes Lucas Masoero ikke begik noget ulovligt i situationen.

Gæsterne var i spilovertag og truede lidt igen efter 36 minutter efter et hjørnespark, mens Bergwijn også havde et forsøg på træværket tidligere i halvlegen.

Tottenham dominerede spillet i første halvleg, men det var uden at sprudle og uden at kunne score i de første 45 minutter.

Anden halvleg var otte minutter gammel, da Ben Davies serverede bolden for fødderne af Son Heung-min, som afsluttede over målet.

Giovani Lo Celso fandt Harry Kane, som akkurat ikke kunne nå frem til bolden, og Tottenham var næsten på bolden hele tiden, mens hjemmeholdet parkerede sig.

Da Tottenham ikke kunne score, så udnyttede hjemmeholdet i stedet muligheden, og Georgi Minchev bragte Lokomotiv Plovdiv foran 1-0 med 20 minutter igen.

Det skete altså, mens tv-signalet røg sig en tur, og derfor var der heller ikke tv-billeder, da Lokomotiv Plovdiv fik to mand vist ud.

Birsent Karageren fik sit andet gule kort i kampen, og kort efter situationen udlignede Harry Kane på et straffespark til 1-1.

I det 83. minut var der så direkte rødt kort til hjemmeholdets Dinis Costa Lima Almeida, og så dukkede indskiftede Tanguy Ndombele op og bragte Tottenham foran 2-1 i den hektiske afslutning.

Tottenham fik først scoret, da bulgarerne var reduceret til ni mand. Foto: STOYAN NENOV/Ritzau Scanpix

