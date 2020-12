Mourinho sur - men ikke på Højbjerg

Engelske Tottenham måtte torsdag aften nøjes med uafgjort ude mod østrigske Lask i Europa League.

Det skyldes ifølge holdets manager, Jose Mourinho, at flere af holdets spillere ikke kan finde motivation til kampene i gruppespillet.

Det fortæller Mourinho efter kampen, der endte 3-3.

På spørgsmålet om, hvad han lærte af torsdagens præstation, svarer manageren:

- Intet nyt virkelig. Det faktum, at gruppespillet i Europa League ikke motiverer nogle af spillerne. Det vidste jeg godt.

- Da jeg så opvarmningen før gruppespillet, havde jeg det på fornemmelsen. Og jeg gjorde spillerne opmærksomme på, at der var en enorm forskel i intensiteten og entusiasmen i det andet holds opvarmning og vores, siger Mourinho.

Artiklen fortsætter under billedet..

Nogle af Tottenhams spillere mangler motivation til gruppespillet i Europa League, siger klubbens manager, Jose Mourinho.

Det er dog ikke alle spillere, der er problemer med.

- Nogle spillere er fundamentale for os, og nogen jeg altid behøver på banen for at give holdet lidt balance.

- For eksempel Højbjerg og Sonny; uden dem ville vi ikke have fået et positivt resultat, siger Mourinho om danskeren og sydkoreaneren.

Artiklen fortsætter under billedet..

Der var roser til Pierre-Emile Højbjerg, som efterhånden lader til at være Mourinhos kæledægge. Foto: VLADIMIR SIMICEK/Ritzau Scanpix

Tottenham spillede uden angriber Harry Kane, der er ude med en skade, men klubbens manager siger, at den engelske stjernespiller skulle være klar, når holdet møder Arsenal i Premier League på søndag.

- Jeg kunne godt bilde jer andet ind og lade som om, han er i store problemer, men sådan forholder det sig ikke. Jeg tror, at han skal spille, siger Mourinho om Kane.

Med torsdagens pointdeling er Tottenham sikker på at gå videre til 16.-finalerne i Europa League, som spilles næste år.

Gareth Bale, Son Heung-min og Dele Alli scorede målene for Tottenham.

Ud over Tottenham gik Royal Antwerp videre fra gruppen efter en sejr på 3-1 ude over Ludogorets, der fortsat er på sidstepladsen uden point.Royal Antwerp topper gruppe J med 12 point inden den sidste gruppekamp ude mod Tottenham.Tottenham har ti point på andenpladsen efter fem kampe.

Mikkel i tvivl: - Det er kompliceret

AV! Hamrer kuglerne ind i stolpen

Næring til VAR-haderne: - Kontroversielt og voldsomt