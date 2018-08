Mukhtar skød Brøndby mod gruppespillet

Kursen er sat for Zornigers tropper.



For første gang i 12 år kan Brøndby nå et europæisk gruppespil. 2-0 sejren over serbiske Subotic bør betyde en ren walk over i returkampen næste torsdag på Brøndby Stadion. Siden vil der kun være én forhindring – sandsynligvis belgiske Genk – på vejen mod Europa League-gruppespillet og en forventet indtægt i niveauet 50 mio. kr. 250 medrejsende danske fans fik set, at Brøndby var det klart bedste mandskab i opgøret mod det unge serbiske mandskab. Det blev den tyske grundighed, der gjorde forskellen for Brøndby.

Dominik Kaiser scorede sit første mål før pausen, da han firsttimmede et indlæg fra Anthony Jung i mål. Siden sikrede indskiftede Hany Mukhtar med sin scoring 2-0 sejren.

Alexander Zornigers mandskab leverede en professionel indsats i store dele af opgøret, selv om der dog var lidt usikkerhedsmomenter i højre forsvarsside. Johan Larsson var udfordret et par gange, og Hjortur Hermannsson kom også på mellemhånd i et enkelt tilfælde før pausen.



Scorede efter ét minut

Alexander Zorniger startede med sit kreative omdrejningspunkt, Hany Mukhar, på bænken i første halvleg, men straks fra starten af anden halvleg kom han på banen og gjorde en forskel. Hany Mukhtar modtog bolden i venstre side på kanten af straffesparksfeltet, snød et par modstandere og skruede bolden i mål.

En smuk detalje fra tyskeren. Det lignede en taktisk klog disposition fra Zorniger at gemme Hany Mukhtar på bænken før pausen, fordi han med sikkerhed skal spille en hovedrolle fra start på Brøndby-mandskabet søndag mod FC København i Parken. Brøndby var i lange perioder dominerende og bedst med bolden.

Zornigers tropper spillede hurtigere, var klogere og mere direkte, når de fik bolden. Efter en lidt usikker åbning voksede Benedikt Röcker som lederen i bagkæden, Dominik Kaiser skabte ro med sin enorme rutine centralt på banen, lige som Marvin Schwäbe virker som et stort pletskud mellem stængerne. Det er ligesom, at ingen længere taler om Frederik Rønnows store betydning for Brøndbys succes i sidste sæson.



Genk ligner modstanderen

Hvis Brøndby kommer i playoff-runden til Europa League-gruppespillet, ligner belgiske Genk modstanderen. Belgierne, der har Joakim Mæhle og Marcus Ingvartsen i spillertruppen, besejrede Lech Poznan 2-0 på hjemmebane i det første opgør, hvor Joakim Mæhle leverede en assist, mens Ingvartsen slet ikke var at finde i truppen.

Faktisk har den tidligere FCN-bomber ikke spillet ét minut for Genk siden 6. februar. Han har haft en skade i knæet i opstarten, men er tilbage i fuld træning i denne uge. Kommer Brøndby i playoff-runden spilles første opgør på udebane 23. august, hvor turen altså ventes at gå mod Belgien.

