Mystik om dansk stjernes fravær

Yussuf Poulsen kunne have spillet direkte over for Joakim Mæhle, men ingen af de to danske landsholdsspillere var med, da deres klubber torsdag spillede den første kvartfinale i Europa League.

Her sørgede deres holdkammerater for, at der er fuld spænding inden returopgøret i næste uge, da kvartfinalen i Tyskland endte 1-1.

Yussuf Poulsen døjer fortsat med den skade, som han pådrog sig i landskampen mod Holland i slutningen af marts.

Årsagen til Joakim Mæhles kendes til gengæld ikke, da Atalanta ikke har oplyst, hvorfor Mæhle ikke var en del af kamptruppen. I søndags blev danskeren skiftet ind for Atalanta i topkampen mod Napoli.

Torsdagens opgør kunne være gået begge veje, og det kunne snildt være blevet til mere end to scoringer.

RB Leipzig og Atalanta spillede 1-1 i den første Europa League-kvartfinale. Foto: Ronny Hartmann/Ritzau Scanpix

Den colombianske Atalanta-frontløber Luis Muriel åbnede målscoringen efter lidt mere end et kvarters spil med et fremragende mål.

Muriel modtog bolden ude i siden, driblede mellem to modspillere og ind i feltet, hvor han fra en spids vinkel klappede bolden i krogen.

Siden nåede både hjemme- og udeholdet at ramme stolpen inden pausen.

13 minutter efter pausen kom udligningen så.

Først brændte Andre Silva et straffespark, og målmand Juan Musso reddede også returbolden, men i samme minut måtte han alligevel hente bolden ud af nettet.

Efter et indlæg pressede Leipzigs Willi Orban nemlig Mæhle-konkurrenten Davide Zappacosta til at dirigere bolden i eget net.

Siden tillod begge hold at brænde kæmpe chancer i den underholdende kamp. Der er returkamp næste torsdag i Italien.

