Nægter at spille på Eriksens hjemmebane

Den spanske fodboldklub Getafe nægter at rejse til Italien for at møde Inter Milan i Europa League torsdag grundet frygt for virussmitte.

Det oplyser klubbens præsident, Angel Torres, tirsdag til radiostationen Onda Cero ifølge nyhedsbureauet AFP.

Getafe skal spille 16.-delsfinale i turneringen mod italienske Inter Milan i Milano torsdag.

- Hvis vi bliver dømt som tabere, må det være sådan, siger Angel Torres.

- Vi har spurgt UEFA (Det Europæiske Fodboldforbund, red.) om at finde et alternativt sted at spille.

Italien har været massivt ramt af coronavirusudbruddet, hvor det står værst til i den nordlige del af landet.

Tirsdag oplyste de italienske myndigheder, at Italien har registreret 168 nye dødsfald som følge af coronavirusset det seneste døgn.

Det bringer det samlede dødstal i Italien op på 631 i løbet af to uger.

- Under ingen omstændigheder vil vi sætte vores helbred på spil.

- Medmindre der sker ændringer i morgen, rejser Getafe ikke til Italien, siger Angel Torres.

I andre Europa League-kampe er det blevet besluttet at spille for lukkede døre uden tilskuere.

Det gælder blandt andet Manchester Uniteds kamp mod Lask Linz i Østrig, oplyste den engelske klub tirsdag.

Den anden engelske fodboldklub i turneringen, Wolverhampton, havde bedt Uefa om at udskyde klubbens kamp mod græske Olympiakos i Grækenland. Men det har Uefa afvist.

Kampen bliver også spillet uden tilskuere.

- Vi deler vores fans' skuffelse over denne beslutning, oplyser Wolverhampton i en pressemeddelelse tirsdag.

Olympiakos' ejer, Vangelis Marinakis, er blevet testet positiv for coronavirusset.

Andre kampe for lukkede døre i Europa League bliver Sevillas kamp mod italienske Roma i Spanien og Wolfsburgs kamp mod ukrainske Shakhtar Donetsk i Tyskland.

Kampen mellem Glasgow Rangers og Bayer Leverkusen i Skotland samt kampen mellem Eintracht Frankfurt og schweiziske FC Basel i Tyskland står til at blive med tilskuere.

Der er heller ikke meldinger om, at FC Københavns kamp mod Istanbul Basaksehir i Tyrkiet skal spilles uden tilskuere.

Det skal det omvendte opgør i København til gengæld.