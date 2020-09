Nedbrud på værst tænkelige tidspunkt

Se også: TV-ekspert i kæmpe bommert

Til store dele af fodbolddanmarks enorme frustration gik det galt for Dplay, da FCK torsdag aften spillede sig videre i Europa League-kvalifikationen mod polske Wisla Piask.

Skærmen var nemlig sort i dele af kampen, som det også blev beskrevet på Ekstra Bladet:

Og det er ifølge Dplay ikke kun kunderne, der er frustrerede. Det er de også selv.

'Vi er rigtig ærgerlige over nedbruddet på Dplay i går, og vi kan godt sætte os ind i seernes frustration. Vi har en ambition om at være en af Nordens førende streamingtjenester og investerer massivt i Dplay for at sikre, at tjenesten fungerer upåklageligt. Derfor er det selvfølgelig også frustrerende og dybt beklageligt, at vi i går oplevede et nedbrud midt i en stor fodboldkamp, som mange seere havde glædet sig til.

'Vores teknikere arbejdede på højtryk for at løse fejlen, hvilket de lykkedes med efter to timer. Som altid er seerne velkomne til at tage kontakt til vores Dplay kundeservice support, hvis de har spørgsmål eller klager, og hvor alle får en individuel tilbagemelding,' skriver Lena Bøgild, Senior Manager Communications & PR hos Discovery Networks, til Ekstra Bladet.

Henvend jer

Mange kunder har investeret i et Dplay-abonnement netop for at se europæiske kampe, og Ekstra Bladet ville gerne have haft et uddybende svar på, om de skuffede kunder kan forvente kompensation.

Uddybning lyder, at 'alle henvendelser vil blive behandlet individuelt.

FCK vandt kampen 3-0.

Det er ikke første gang, at Dplay har haft problemer med at få signal i gennem til de fodboldhungrende seere.

