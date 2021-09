Noget at tænke over for Brøndby

Indskiftninger kan ændre fodboldkampe.

Det var Brøndbys 0-3 nederlag mod Lyon et klart bevis på.

For mens Brøndby havde godt styr på Lyon i en time, så faldt defensiven fuldstændig sammen, da Niels Frederiksen skiftede tre mand.

Specielt rokeringen i tre mandsforsvaret skabte problemer.

Henrik Heggheim, der spillede sin første internationale kamp for Brøndby, blev skiftet ud. Og det på trods af, at nordmanden leverede en fornuftig indsats.

Kevin Tshiembe kom på banen og den indskiftning betød både store rokering i bagkæden og fik fatale konsekvenser.

Kevin Tshiembe har leveret på et højt niveau i denne sæson, men denne aften kom den tidligere Lyngby-stopper i modvind. Foto: Denis Balibouse/ Ritzau Scanpix

Sigurd Rosted, der havde spillet stærkt til venstre i forsvaret, rykkede over i modsatte side, så Tshiembe kunne spille til venstre.

De rokeringer gavnede ikke Brøndby. For Kevin Tshiembe fandt sig aldrig til rette på grønsværen.

Midtstopperen, der ellers har leveret fint tidligere i sæsonen, fik en mareridtsaften på Parc Olympique Lyonnais. For Tshiembe var involveret i alle tre Lyon-scoringer.

- Det var ikke Kevins bedste dag, erkender Niels Frederiksen, der dog ikke fortryder de tre udskiftninger efter en times spil.

- De udskiftninger var ikke noget jeg havde besluttet på forhånd. De tre vi satte ind (Tshiembe, Mensah og Slimane) havde ovenikøbet mere erfaring, end de tre vi skiftede ud.

- Jeg mener ikke, at det var på grund af udskiftningerne vi tabte 0-3.

- Men når du har 0-0 efter en time, skal du ikke tabe 0-3. Det er klart, at der er noget at tænke over. Samtidig må vi også erkende, at Lyon er et stærkt fodboldhold, siger Niels Frederiksen.

20-årige Heggheim spillede en storkamp i sin europæiske debut for Brøndby IF. Foto: Denis Balibouse/ Ritzau Scanpix

Brøndby skal nu til Skotland og møde Rangers om tre uger.

- Det kan se ud til, at vi skal slås med Rangers om tredjepladsen. Men der er kun spillet to kampe og meget kan ske endnu.

- Vi mener også, vi har en god chance mod Sparta Prag. Til gengæld synes jeg Lyon uden sammenligning er gruppens bedste hold, pointerer Niels Frederiksen.

