Nu svarer William Kvist: Her er hans fremtid

Han kan slet ikke stoppe med at være anfører. Med eller uden armbind. William Kvist samlede således FCK-holdet før kampen mod Stjarnan og holdt en peptalk.

Han var i sit és på det hjemlige græs og meget glad for at sæsondebutere i Parken.

- For sådan en gammel rotte som mig er det jo bare skønt at løbe rundt på banen, og vi spiller god fodbold, siger 33-årige Kvist til Ekstra Bladet.

Er du tilfreds, når du spiller sådan nogle kampe og måske ikke så mange...

- Prøv at hør: Jeg er tilfreds, når jeg spiller i FCK, siger han med et stort smil.

- Hvis du har set nogle pokalkampe, når jeg har været med, f.eks. i Thisted, så er jeg den, der giver den mest gas. Jeg spillede også en U19-kamp for FCK her den anden dag. Det var også en fornøjelse.

Hvordan gik det i den kamp?

- Vi førte i hvert fald 1-0, da jeg gik ud, og så ved jeg faktisk ikke, hvad den endte.

Er det fuldstændig urealistisk at se dig i en anden klub?

- Det virker sådan. Det tror jeg helt sikkert, siger han og puster ud.

- Jeg er så meget FCK'er, at jeg ikke kan forestille mig, at det ville krille i banditten at spille nogen andre steder. Sådan er det.

Så tanken har ikke strejfet dig?

- Jeg overvejer alting. Jeg skal da ikke sige, at det ikke strejfer en, men jeg kom også bare tilbage i, at jeg elsker at være her. Jeg elsker også at være holdets mand, siger FCK-spilleren, der har kontrakudløb om to år.

Kvist klarede alle 93 minutter i sejren mod Stjarnan, og fysikken fejler ikke noget, forsikrer han.

- Selvfølgelig kan jeg da det. De unge de puster, når de løber sammen med mig.

Se også: Pinlig afsløring: Neymar fik millioner for indrømmelse

Se også: Zorniger om nyt stjerne-salg: - Jeg har lært ikke at forvente meget

Se også: FCM-stjerne fatter det ikke: - Hoppede bare over hans 'fire meter lange arme'

Se også: FCN sender tophold ud: Storklubber kiggede på