Ny drejning i dramaet: - Smid dem ud!

De dramatiske optøjer i torsdagens Europa League-kamp mellem Glasgow Rangers og Slavia Prag har fået et voldsomt efterspil.

Balladen eskalerede kort før tid, hvor tjekkernes Ondrej Kudela er beskyldt for at angribe hjemmeholdets Glen Kamara med racistiske vendinger. Efterfølgende skulle Slavia-spilleren angiveligt være blevet angrebet fysisk i spillertunnelen.

Sagen ligger på skrivebordet hos UEFA, hvor episoderne bliver undersøgt, men det europæiske forbund får muligvis et ekstra hængeparti at tage sig af.

Fredag aften blev der affyret nyt krudt i krigen, og denne gang var afsenderen en gruppe Slavia Prag-fans.

Foto: Andrew Milligan/Ritzau Scanpix

På Instagram-profilen hooligans.cz er der offentliggjort et billede, hvor 11 maskerede mænd står med et banner, der udgør et racistisk angreb på Kamara.

Billedet er siden blevet fjernet af Instagram, men det har for længst spredt sig på de sociale medier, hvor forargelsen er enorm.

Rangers-legenden Kris Boyd mener, at man bør tage hårdest mulige midler i brug for at vise, at handlinger som denne er uacceptable.

Det fortæller han i et tv-interview med Sky Sports, som Daily Mail citerer.

- For mig at se ville det være at smide Slavia Prag ud af turneringen. Jeg siger det ikke med en Rangers-hat på eller med ønske om at få Rangers videre. Det bedste hold vandt, fortæller Boyd.

Den tidligere skotske landsholdsspiller mener, at begge mandskaber skal lade livet i turneringen, og Arsenal som konsekvens heraf bør få direkte adgang til semifinalen.

Også den tidligere Liverpool-stjerne Stan Collymore er dybt rystet over det tjekkiske banner.

- Sorte spillere bør nægte at spille i UEFA-turneringer. Så vil dette stoppe over natten, skriver Collymore.

Slavia Prags bestyrelsesformand Jaroslav Tvrdik har taget skarpt afstand fra banneret og kalder handlingen for modbydelig og patetisk.

Det vides endnu ikke, hvornår UEFA når til en afgørelse om episoderne i kampen, der endte med en 2-0-sejr til Slavia Prag.

Det resultat var nok for tjekkerne til at gå videre sammenlagt, da første kamp endte 1-1.

I kvartfinalen venter Arsenal. Medmindre Boyds idé bliver til virkelighed.

