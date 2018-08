Ny FCK-helt: 'De bruger kun mit navn, når de er sure'

PARKEN (Ekstra Bladet): Torsdagens højeste jublebrøl i Parken skyldtes Carlo Holse.

Den 19-årige FCK-knægt med opdragelsen i moderklubben B1903 fik beskuerne til at spærre øjnene op, da han hakkede bolden helt op i krogen med en afslutning udenfor feltet.

Det fik tilskuerne til at råbe Carlo Holses navn. Ikke det rigtige navn, men kælenavnet Carlo.

Er der overhoved nogen, der kalder dig Carl-Johan?

- De gamle gør lidt nogle gange, når de bliver sure på mig, ellers er det sgu bare Carlo. Det har det været i lang tid. Ikke noget Carl, ikke noget Carl-Johan.

Den flotte kasse var han selvfølgelig meget glad for.

- Ja, det var et fedt mål. Jeg mærker, lige så snart jeg skyder til den, at den går ind. Det minder lidt om en kasse, jeg lavede engang i Skive, så det er dejligt., siger han med et smil.

Se også: FCK's Stjarnaskud: Teenager scorer sandt drømmemål i massakre

- Hvis Ståle giver mig chancen, så håber jeg da på, at jeg kan få det udbygget med et par kasser.

Kan du se, at det rykker sig i den rigtige retning?

- Ja, ellers ville jeg ikke være her. Hvis Ståle ikke troede på mig, ville jeg ikke være her. Vi har en god dialog, og jeg håber selvfølgelig at få chancen.

- Jeg vil tage ved lære fra de store profiler her.

Mads Roerslev stod for hele fire oplæg til mål. Han og Holse har spillet sammen i seks år. Foto: Lars Poulsen

Offensivspilleren erkendte dog at have defensive problemer, men det var sikkert også svært at styre angrebslysten i den unge højreside, hvor backen Mads Roerslev også udmærkede sig med hele fire assists i kampen.

Ståle Solbakken roste også de to teenagere, som han ser god udvikling i.

Se også: Zorniger om nyt stjerne-salg: - Jeg har lært ikke at forvente meget

Se også: FCM-stjerne fatter det ikke: - Hoppede bare over hans 'fire meter lange arme'

Se også: FCN sender tophold ud: Storklubber kiggede på