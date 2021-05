Ny målfest

Manchester United gjorde torsdag aften arbejdet færdigt i Europa League-semifinalen mod Roma.

Efter en storsejr på 6-2 i den første kamp skulle United bare undgå en nedsmeltning i torsdagens returkamp i Rom.

Det lykkedes. Den anden semifinale endte 3-2 til Roma, og United går derfor videre med en samlet sejr på 8-5.

I finalen venter spanske Villarreal, der sendte Arsenal ud og dermed sørgede for, at finalen ikke bliver en rent engelsk forestilling.

United så ud til kort før pausen at have slukket Romas finalehåb fuldstændig.

Efter et flot opspil blev Cavani sendt i dybden af Fred. Med kun Romas målmand foran sig trykkede uruguayaneren af lidt uden for feltet og hamrede bolden i mål til 1-0.

Nu skulle Roma score fem mål. Af samme grund kom hjemmeholdet stormende ud fra pausen. United blev sat under et tungt pres, og efter et lille kvarter måtte englændernes defensiv give efter.

Edin Dzeko udlignede først, og blot et par minutter efter blev det også 2-1 ved Bryan Cristante. Det fik Ole Gunnar Solskjær op på dupperne. Nordmanden sendte midtbaneslideren Nemanja Matic på banen og hev Paul Pogba ud.

Solskjær og co. kunne lidt efter ånde lettet op, da Edinson Cavani steg til vejrs og headede bolden ind til 2-2.

Med udsigten til at skulle score fire mål mere for bare at sende kampen i forlænget spilletid kæmpede Roma videre. Nicola Zalewski fik med cirka ti minutter tilbage bragt Roma foran på ny, men det blev altså ikke til mere for romerne.

Det er kun fire år siden, at Manchester United vandt Europa League for første og indtil videre eneste gang. Dengang blev Ajax slået med 2-0 i finalen.

Dette års finale i Europa League spilles 26. maj i polske Gdansk.