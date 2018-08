Ny midtjysk blamage - færdig i Europa

HERNING (Ekstra Bladet): Dødbolde og ballonbolde frem mod frontkæden har ingen værdi internationalt.

Og derfor er FC Midtjylland atter færdig i Europa før det blev rigtig sjovt.

Hjemme på MCH Arena leverede ulvene atter en internationalt skrækforestilling og så kunne Malmö FF høste en fuldt fortjent 2-0 sejr takket være de to mål Marcus Antonsson og Markus Rosenberg scorede mod slutningen af de to halvlege.

FC Midtjylland var egentlig i fuld kontrol mod en flok svenskere, der virkede mere optaget af ikke at dumme sig bag ude.

De lyseblå gæster blæste tanken tom på de første 45 minutter i Malmø. Den fejl ville de ikke begå igen. Og det gav ulvene fine arbejdsbetingelser.

Desværre var der meget tidligt urovækkende tegn at spore hos nøglepersoner i ulve-formationen.

FCM-kaptajn Jakob Poulsen leverede desværre en kamp, der må kandidere til en plads blandt karrierens værste.

Den gyldne højrefod, der har leveret flest oplæg i Superligaens historie, var en vissen udgave af det forventede. Det startede skidt med nogle totalt skæve diagonalpasninger frem mod Gustav Wikheim og derfra gik det bare nedad frem mod pausen.

En fri mulighed for indlæg blev losset direkte ind i en svensker fem meter væk. Heller ikke dødboldene nåede frem til destinationen, og dermed slap svenskerne for hovedbrud på den front, hvor ulvene normalt dominerer.

Panderynkerne var dog under kontrol trods den ringe indsats, fordi svenskerne ikke for alvor truede den anden vej.

Det kunne FC Midtjylland så også hjælpe med på denne skrækaften i Europa.

Tim Sparv forsøgte et behjertet, men formålsløst fremstød midt i banen. Han blev simpelthen stoppet og Andreas Vindheim blev sendt afsted over flanken. Han blev halvhjertet tacklet af Alexander Scholz og kuglen boblede ind foran mål, hvor Bubacarr Sanneh og Kian Hansen gik i defensiv dvale-tilstand og Marcus Antonsson fik en mindre parcelhus-grund til rådighed - 1-0 og fiaskoen lurede.

Der var ikke mange tegn på forbedring efter pausen, men alligevel kunne skæbnen have ændret sig til det bedre midt i halvlegen, da Jakob Poulsen smadrede et frispark på stolpen. Bolden piblede på tværs af mållinjen uden at de fremstormende FCM-spillere nåede frem i tide.

Det viste sig at blive skæbnesvangert.

Malmö FF strammede grebet om kampen og afgjorde endegyldigt sagerne, da Markus Rosenberg fremragende flugtede Andreas Vindheims indlæg ind til 2-0 med et kvarter igen.

En europæisk kampagne fyldt med middelmådighed endte fortjent inden det blev til gruppespil - og kunne forveksles med en succes.

