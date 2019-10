Offer i chok: Plyndret og halvnøgen

På et mål af Michael Santos tabte schweiziske FC Lugano i september knebent udekampen mod FC København i Europa League-gruppespillet.

Torsdag skal schweizerne til Malmö, men optakten til kampen har været forfærdelig. Det fortæller schweiziske Blick nu.

Lørdag formiddag blev en person fra klubben plyndret og frastjålet både ID-papirer, kontanter og alt andet pånær underbukser, da han ankom til klubbens hjemmebane Cornaredo. Han blev således efterladt halvnøgen på parkeringspladsen.

Røveren var iført hjelm, men blev forinden fanget på overvågningskameraer, så efterfølgende kunne politiet arrestere ham - for siden dog at frigive ham igen.

Lugano-direktør Michele Campana vil da heller ikke betegne episoden som et røveri.

Rygterne går nu på, at skurken også er ansat i klubben og har været det i mere end 10 år. Han skulle aldrig have lavet problemer før, men skulle have været oppe at toppes med offeret tidligere på ugen, så der ligger formentlig et hævnmotiv bag episoden.

- Offeret har det bedre nu. Han var i chok, men han har ikke pådraget sig skader, siger Campana til Blick.

- Så længe vi ikke ved noget, kommer klubben ikke til at gribe ind over for nogen. Politiet fortsætter med at undersøge sagen, og jeg kan ikke sige mere, siger Campana.

Lugano ligger blot nummer otte i ligaen og har kun et enkelt point for to kampe i Europa League. 28. november får de besøg af FC København.

