Officielt: Spiller Europa League-brag i Parken

FC København spiller returopgøret mod Istanbul Basaksehir på hjemmebanen i Parken.

Det er blevet bekræftet af UEFA, meddeler FC København torsdag aften.

Det vides dog endnu ikke, hvornår opgøret spilles, eller om det bliver med tilskuere. Kamptidspunktet kommer dog allerede fredag.

- UEFA har nu bekræftet, at vi spiller returkampen mod Istanbul Basaksehir i Telia Parken, men dato og kamptidspunkt kommer først i morgen. Tilskuersituationen er fortsat uafklaret, så vi har ikke flere informationer p.t., skriver FC København på Twitter.

Der har været tvivl om, om returopgørene i ottendedelsfinalerne af Europa League skulle spilles på de oprindelige stadioner, eller om de skulle spilles i Tyskland. Her skal resten af turneringen nemlig afholdes. Nu er det altså besluttet af UEFA, at returopgørene af de igangværende ottendedelsfinaler skal spilles som planlagt.

Til gengæld må københavnerne undvære tilskuere til opgøret.

UEFA har således besluttet, at samtlige af de resterende kampe i Europa League og Champions League skal spilles for tomme tribuner.

- UEFA har besluttet at UEFA-kampe skal spilles for tomme tribuner indtil videre. Det er inklusiv de resterende kampe i Champions League, Europa League, kvindernes Champions League og UEFA Youth League, skriver UEFA.

Tidligere har Ståle Solbakken været fortaler for, at FC København skulle have hjemmebanefordel til kampen.

- Jeg tænker, at hvis det ene hold spiller på udebane, hvor coronavirusset sprøjter, og returkampen skal være på neutral grund uden tilskuere, så er det svært at finde en mere uretfærdig runde, sagde han til Ritzau i juni.

FC København tabte det første opgør 0-1 i marts.

