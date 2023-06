Omdiskuteret dommer langer ud efter Mourinho

Det må have været en voldsom oplevelse for fodbolddommeren Anthony Taylor at forlade Budapest torsdag, efter han onsdag aften kom i fokus under og efter Europa League-finalen mellem Sevilla FC og AS Roma.

Taylor og familie blev i lufthavnen mødt af vrede og ophidsede Roma-fans, der følte sig snydt af englænderen, og havde det ikke været for politiet og vagterne i lufthavnen, er det ikke til at sige, hvad det var endt med. Ting blev råbt, ting blev kastet. Meget af det var på italiensk, hvilket Taylor nok ikke forstod noget af.

Gudskelov.

Men scenerne er groteske og bekymrende. Det mener snart sagt alle, der har øjne i hovedet og en mening om fodbold.

Således også Tom Henning Øvrebø.

Kan du huske ham?

Den norske dommer, der i en årrække tilhørte Norges og Europas elite blandt fodbolddommere, men som mest af alt huskes for Champions League-semifinalen mellem Chelsea FC og FC Barcelona i 2009.

Annonce:

Det vender vi tilbage til.

Bølle-adfærd

Dagbladet har ringet til ham og spurgt til Taylor-historien, og Øvrebø er bestyrtet og bekymret som alle os andre. Men så får han spørgsmålet om José Mourinho. AS Romas portugisiske træner var nemlig blandt dem, der var mest gal på dommeren onsdag aften, og han var så åbenmundet, at UEFA, det europæiske fodboldforbund, nu har åbnet en disciplinærsag mod ham.

Dagbladet spørger derfor Øvrebø: Tror du, Mourinho var med til at ophidse fansene?

- Ja, definitivt, siger den tidligere topdommer.

Foto: Ferenc Isza/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Vladimir Simicek/AFP/Ritzau Scanpix

- Når så profileret en træner opfører sig på denne måde, der er så spekulativ og ufin, og han opfører sig, som hang gør, så tænker fansene, at de kan gøre det samme, siger han.

Annonce:

- Han skal ikke stilles til ansvar for fansenes opførsel. Det er klart. Men han kan tage ansvar for egen opførsel, og når han udviser en sådan bølle-adfærd, er det klart, det smitter af, siger Øvrebø.

Groteske beslutninger i London

- Fucking skændsel, mand. Det er en fucking skændsel, råbte José Mourinho tilsat en stribe skældsord på italiensk efter Anthony Taylor. Klippet kan ses her:

Og så tilbage til Øvrebø, der fik hele Chelsea Football Club - især Michael Ballack, José Bosingwa og Didier Drogba - på nakken, da han kontroversielt dømte semifinalen på Stamford Bridge i 2009.

Foto: Jon Super/AP/Ritzau Scanpix

Chelsea følte sig med rette snydt i flere sekvenser, blandt andet da Dani Alves fældede Florent Malouda i straffesparksfeltet, og Chelsea måtte nøjes med et frispark.

Andres Iniesta scorede et spektakulært mål i overtiden og sikrede 1-1, hvilket lige præcis sendte spanierne i finalen. Øvrebø måtte efterfølgende eskorteres ud af stadion, London og England, fordi der var en reel frygt for angreb fra rasende fans.

Annonce:

Nordmanden modtog en lang række trusler - heriblandt flere dødstrusler. Drogba og Bosingwa modtog siden karantæner og bøder for deres opførsel, mens Øvrebø flere år efter forklarede, at han stadig oplevede trusler og hadbeskeder.

I 2018 forklarede han til den spanske sportsavis Marca, at han begik en række fejl i kampen, og at han ikke var stolt af sin præstation - men at det kunne være sket for enhver dommer.

Se alle højdepunkterne fra den dramatiske semifinale herunder

×

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Noget af det værste nogensinde

Michael Oliver forsøger at holde styr på Romas bænk - her Roger Ibáñez - under kampen. Foto: Odd Andersen/AFP/Ritzau Scanpix

Europa League-finalen, som Sevilla vandt efter forlænget spilletid og straffespark, vil mest af alt blive husket for sin ufinhed og mange spilstop.

Anthony Taylor og fjerdedommer Michael Oliver var igen og igen omringet af spillere og trænere, der brokkede sig over modstandere og kendelser.

I alt blev der uddelt 13 gule kort, hvilket er rekord på tværs af alle Europa League-kampe. Roma fik syv, hvilket også er en rekord i finale-regi.

Annonce:

Mourinho var blandt dem, der modtog en advarsel. Han var konstant i aktion og befandt sig mange gange udenfor det tekniske område, som han efter reglerne ikke må forlade under kampen.

Tre af de gule kort blev givet til spillere på bænken, og to af dem kom end ikke i kamp.

Der blev lagt mere end 25 minutter til over de 120 minutters spilletid.

Til engelske BT Sport sagde den tidligere topspiller Steve McManaman efter kampen: - Denne melodramatiske opførsel fra begge reservebænke har været forfærdelig, og jeg føler virkelig med fjerdedommeren. Han havde brug for høreværn.

- Det har virkelig været grimt. Det har vi ikke brug for i en stor finale som denne.