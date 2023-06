Opsøgte dommer på p-plads: - En fucking skændsel

En ny Europa League-finale og en ny sejr til Sevilla - deres femte triumf på ni år.

Denne gang gik det ud over AS Roma og 'The Special One', José Mourinho.

Finalen var et langt drama på lige over tre timer, hvor spillerne undervejs ofte henvendte sig til dommer Anthony Taylor med mange forskellige holdninger.

Efter kampen fortsatte balladen. Her opsøgte Mourinho den engelske dommer på en parkeringsplads under Puskas Arena i Budapest, hvor finalen blev spillet.

- Fucking skændsel, mand. Det er en fucking skændsel, råbte han mod dommeren ifølge The Telegraph.

Klippet kan ses her:

Under pressemødet efter kampen satte portugiseren flere ord på sin utilfredshed over Taylor.

- Næste år spiller vi ikke Champions League, og det er en god ting, fordi vi ikke er skabt til det. Og lad os håbe, at Taylor kun dømmer kampe i Champions League og laver det samme lort der, som han gjorde i aften og ikke i Europa League.

Mourinho var især sur over de mange gule kort, der blev givet. AS Roma fik otte - inklusiv et til Mourinho selv, mens Sevilla fik seks.

- Det var en intens, levende kamp med en dommer, der virkede spansk. Det var gult, gult, gult hele tiden, lyder kritikken.

Med 1-1 efter 120 minutter tabte Roma i straffesparkskonkurrence. Efterfølgende kastede træneren sin sølvmedalje ud til en fan.