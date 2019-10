Optimistisk Bendtner: Jeg kan starte inde

MALMØ (Ekstra Bladet): Det kan godt være, optimismen er skruet lige lovlig højt op inde under tophuen, da Nicklas Bendtner og FCK-truppen indtager Swedbank Stadion - i øvrigt overvåget af skarpt bevæbnet skånsk politi.

Men sådan skal en angriber vel også tænke.

- Der er ingen tvivl om, at jeg har arbejdet utrolig hårdt for at nå frem til, hvor jeg er nu - og hvor man godt kan sige, at jeg kan banke på til mere tid.

- Fra start - eller er det for tidligt?

- Nej, det kunne det godt være. Nu kommer landsholdspausen jo, og efter den vil jeg være fuldt ud på lige fod med alle andre.

- 100 procent Bendtner?

- Ja.

- Det er sgu da hurtigt!

- Ja, det er det. Men vi har lagt en god plan, og jeg har arbejdet meget intenst på det både kostmæssigt og professionelt, så det er gået, som det skulle - og som vi håbede på.

- Nu har jeg en driller. Din bog er færdig …

- Den har jeg ikke nogen kommentarer til.

Men er det ikke en fejl, at den udkommer uden FCK-scoringer?

- Nej, det er det ikke.

- Så må du lave en til.

- Det må tiden jo vise, hæhæ.

Og væk er manden så til tv-interview.

Den svenske presse er naturligvis også nysgerrig på den store danskers aktuelle status.

- Hvad tænker du på? Status på damefronten? Stabil! Der er stabilt på damefronten, siger Ståle Solbakken og griner.

- Har du styr på dén?

- Ja, han melder sig tre gange om dagen, siger FCK-træneren, og latteren runger i pressecentret.

- Det er klart, der skulle bankes lidt rust af. Han har gjort nogle fine indhop og var tæt på at blive matchafgørende mod FC Midtjylland. Jeg er sikker på, Malmø ved, hvad Nicklas står for, hvis han kommer på banen. Og de danske spillere ved det i hvert fald!

Anders Christiansen er ikke specielt nervøs for at møde Nicklas Bendtner på Swedbank Stadion torsdag aften. Andreas Hillergren/TT/Ritzau Scanpix

Det sidste er svar på Anders Christiansens kommentar tidligere på eftermiddagen.

- Han er INTET tema for os i Malmø. Jeg respekterer Bendtner. Jeg synes, han er en af de bedste angribere, vi har haft i dansk fodbold. Når han er i topform, er han sindssygt dygtig.

- Men vi har ikke én eneste gang talt om ham. Sådan er det også generelt. Jeg tror ikke, der er mange af de svenske spillere på vores hold, der kan nævne en start-ellever i FCK. Vi har fokus på dem som klub og som kamp i morgen og ikke på individuelle spillere, siger AC.

- Scorer han mod jer?

- Så skal han på banen først!

