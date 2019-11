Opturen fortsætter for Thorup

Jess Thorup og Gent har haft pænt med succes i den hjemlige liga, og inden torsdagens Europa League-møde med St. Etienne var belgierne også i en ganske favorabel position i forhold til at gå videre fra Gruppe I.

Gent havde otte point, Wolfsburg havde fem point, St. Etienne havde tre point, ogOleksandriya havde tre point.

Uafgjort ville derfor være nok, hvis Wolfsburg samtidig kunne tage point fra ukrainerne, da Thorups tropper torsdag gæstede franskmændene, der tabte 2-3 i det omvendte opgør.

Fra kampens indledning var det også tydeligt, at det var St. Etienne, som skulle op og jagte. I det ottende minut opsnappede Lois Diony lidt heldig bolden fra en ripost, hvorefter han afdriblede en modstander.

Angriberen trykkede af, men forsøget gik snært forbi den venstre stolpe.

Senere i halvlegen havde Denis Bouanga en afslutning, som ramte overliggeren, og gæsterne var således advaret om, at de ikke havde spillet sig videre endnu. Det stod dog 0-0 ved pausen.

Selvsamme Bouanga var på spil efter 54 minutter, da han modtog bolden på kanten af feltet og sparkede mod mål. Denne gang fik afslutningen dog forbi mål.

Michael Ngadeu-Ngadjui sørgede i det 76. minut for at give de franske værter endnu bedre betingelser mod slutningen af opgøret, da han blev udvist, men St. Etienne formåede ikke at udnytte overtallet, og så sluttede det, som det startede. 0-0.

Med det ene point spiller Thorup og co. sig videre fra gruppen, da Wolfsburg formåede at vinde 1-0 over Oleksandriya.

Frederik Sørensen har været fast mand for Young Boys siden sit skifte fra FC Köln i sommer, og han startede også kampen, da schweizerne torsdag fik besøg af FC Porto i Europa League.

Der skulle ikke gå længe, inden Sørensen kunne se holdkammeraten Christian Fassnacht heade hjemmeholdet i front.

Ulisses Garcia slog et skarpt frispark, og Fassnacht styrede bolden i mål med stor kraft. Seks minutter var der på dette tidspunkt spillet af opgøret.

Young Boys havde også et fornuftigt langskudsforsøg midt i første halvleg, men derudover var det en halvleg uden de helt store chancer, og det schweiziske mandskab kunne gå til pause foran med 1-0.

Efter 54 minutter var det lige ved, at Jesus Corona på egen hånd fik udlignet for portugiserne.

Corona førte bolden hele fra egen banehalvdel til Young Boys-feltet, hvor han forsøgte at dreje bolden ind i det lange hjørne. David von Ballmoos var på plads i målet, men keeperen fik givet en returbold, som Moussa Marega var først over.

Fra en spids vinkel fik angriberen dog blokeret sit forsøg.

I det 68. minut fik Corona en fornuftig mulighed tæt under mål, men vinklen blev igen for spids, og han fik hamret kuglen i sidenettet.

Efter 75 minutter kom scoringen til gengæld. Marega fik plads i venstre side af feltet, og inde foran mål fandt han angrebskollegaen Vincent Aboubakar, der sparkede udligningen ind med indersiden.

Men portugiserne var ikke færdige, og bare få minutter senere var Aboubakar på spil igen.

Et hjørnespark røg igennem både venner og fjender, inden bolden havnede ved bagstolpen, hvor Aboubakar var totalt udækket og uden problemer kunne sparke 1-2-scoringen ind.

I overtiden havde Fassnacht et forsøg på stolpen, men det sluttede med en 1-2-sejr til udeholdet.

I den anden kamp i gruppen spillede Glasgow Rangers 2-2 med Feyenoord, der var uden Nicolai Jørgensen.

Det betyder, at samtlige fire hold i gruppen har mulighed for at gå videre inden sidste spillerunde. Rangers fører gruppen med otte point. FC Porto og Young Boys har begge syv, mens Feyenoord er sidst med fem af slagsen.

