Orkanvarsel aflyser Europa League-kamp

Det er ikke kun det meget omtalte coronavirus, som påvirker afvikling af sportsbegivenheder rundt omkring for tiden.

Vejrguderne vil også lege med, og et orkanvarsel for torsdag aften ved Salzburg i Østrig betyder, at østrigske Red Bull Salzburg ikke kan afvikle Europa League-opgøret mod tyske Eintracht Frankfurt.

Det oplyser begge klubber på Twitter.

WICHTIGE INFORMATION: #SALSGE kann heute nicht stattfinden! Neuer Spieltermin wird schnellstmöglich fixiert. Weitere Infos in Kürze auf https://t.co/QO9uyblEsl. pic.twitter.com/MLOGMvioNL — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) February 27, 2020



Aufgrund einer vorliegenden Orkanwarnung, bei der Böen mit Spitzen von bis zu 120 km/h vorausgesagt werden, muss das @EuropaLeague-Match gegen den FC Salzburg heute abgesagt werden. Nähere Informationen folgen. #SALSGE #SGEuropa — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 27, 2020

Dermed får Salzburg-danskeren Rasmus Nissen Kristensen ikke lejlighed til at byde landsmanden Frederik Rønnow velkommen på stadion torsdag aften til returopgøret i 16.-delsfinalerne.

Frankfurt vandt det første opgør i Tyskland med 4-1.

Mens Rasmus Nissen Kristensen får godt med spilletid i Østrig, så må målvogteren Rønnow oftest tage plads på bænken i Frankfurt i skyggen af førstevalget Kevin Trapp.

Torsdagens Europa League-kampe byder også på Inter mod Ludogorets, som skal spilles uden tilskuere på grund af udbruddet af coronavirus i det nordlige Italien.

