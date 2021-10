Overtager sidstepladsen: Brøndby taber i Glasgow

Brøndby dumpede ned på sidstepladsen i gruppe A i Europa League efter 0-2 nederlaget til Rangers FC, der fik den første sejr i gruppespillet.

Et nederlag, der var fuldt fortjent efter et opgør, hvor Brøndby slet ikke havde én afslutning inden for målrammen. Og Brøndby står nu med nul scoringer efter tre kampe.

Brøndby kunne ikke stille meget op overfor de skotske mestre, der grundlagde sejren før pausen, hvor de sagtens kunne have scoret flere end de to træffere.

Tilmed ramte de træværket i begge halvlege, hvor Brøndby i sandhed havde marginalerne med sig.

Rangers fik første sejr i EL-kampagnen, mens Brøndby fortsat ikke har scoret. Foto: Russell Cheyne/ REUTERS

Mangler kvaliteter

De 1600 medrejsende Brøndby-fans gjorde det langt bedre end spillerne på banen.

For der var ikke meget, der hang sammen for Niels Frederiksens tropper på Ibrox.

Brøndbys manglende kvaliteter på den store scene blev udstillet overfor en modstander, der langtfra tilhører den europæiske top, men til gengæld har et stort fighterhjerte, når de går på banen.

Brøndbys fans leverede igen højt niveau. Foto: Andy Buchanan/ AFP

Selv om sejren aldrig var i farezonen, så fik Mikael Uhre alligevel en gylden mulighed for at reducere skotternes føring, da han i starten af anden halvleg fik en friløber ved stillingen 2-0. Brøndby-topscoreren opfangede en for kort tilbagelægning, men han afsluttede svagt og forbi målet.

Og det var meget symptomatisk for Brøndbys præstation, hvor Anis Ben Slimane stod meget svagt i billedet, mens Andrija Pavlovic er alt for stationær.

Skiftede halvt hold

Niels Frederiksen havde skiftet hele fem mand. Det skal set i lyset af ønsket om friske ben både mod Rangers, men i sandhed også til søndagens tidlige opgør mod FC København.

Radosevic, Hedlund, Tshiembe, Bruus og Divkovic var røget på bænken til fordel for Gammelby, Heggheim, Frendrup, Pavlovic og Cappis. Men det virkede ikke som den mest optimale løsning, fordi Brøndbys spil slet ikke hang sammen før pausen.

De lavede alt for mange fejl, smed konstant bolden væk og var sjældne gæster foran skotternes mål. Offensivt var Brøndby meget tamme. En meget anonym Andrija Pavlovic fik en mulighed, men sparkede over mål.

Pavlovic har haft en ringe sæson indtil videre. Heller ikke i dag greb serberen chancen. Foto: Andy Buchanan/ AFP

Niels Frederiksen havde advaret mod, at Brøndby skulle være vågne på indlæg i feltet. I Superligaen er der således scoret syv mål på hovedstød mod Brøndby i 12 kampe.

Men cheftrænerens opråb blev ikke hørt. For der var kun spillet lidt mere end ét kvarter, da hjemmeholdet kom i front.

Leon Balugon steg til vejrs inde i feltet og scorede på hovedstød efter et hjørnespark.

Steven Gerrards tropper jubler efter mål. Foto: Andy Buchanan/ Ritzau Scanpix

Inden pausen blev det 2-0 efter en kontroversiel scoring. Linjedommeren markerede for offside, da Kemar Roofe scorede tæt under mål. Men VAR-dommeren endte med at godkende scoringen, fordi Henrik Heggheims fod ophævede offsiden.

Brøndby møder Rangers 4. november på Brøndby Stadion. Her er Niels Frederiksens mandskab tvunget til at vinde, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at have noget at spille for i de to sidste gruppekampe. Et nederlag til de skotske mestre gør det svært at tro på andet end et europæisk exit i december efter udekampen mod Sparta Prag.