På alles læber: Det har kæmpe betydning

Rasmus Falks pragtpræstation mod Manchester United mandag aften har begejstret store dele af fodboldverdenen.

Specielt fynboens Redondo-finte, der sendte den unge Manchester United-back Brandon Williams helt tilbage til Manchester, er blevet rost.

Præstationen er heller ikke gået ubemærket hen i det engelske, hvor flere store navne, blandt andre Gary Lineker, har rost Falks præstation. Det fortæller den tidligere landsholdspiller og nuværende ekspert på Discovery Morten Bruun.

- Det kommer virkelig til at have en betydning for hans markedsværdi. Specielt på det engelske marked er man meget overfølsom for kampe, der bliver spillet mod engelske hold. Så ser alle med. Selvom scouting har ændret sig, så har jeg bare en fornemmelse af, at sådan nogle kampe virkelig har en gennemslagskraft.

Ikke set bedre præstation

Morten Bruun har overværet mange fodboldkampe både i Danmark og udlandet, men den fynske midtbanespillers præstation skiller sig alligevel ud.

- Jeg kan umiddelbart ikke huske, at jeg har set en bedre individuel præstation af en dansk spiller på et dansk klubhold, som den Rasmus Falk leverede mandag. Det kan jeg simpelthen ikke genkalde. Det var helt vildt.

Rasmus Falk kommer næppe til at spille særlig mange kampe, som den han gjorde mandag aften, men det har været en god uge for Falk med den fantastiske præstation i går og en god præstation mod tyrkiske Istanbul Basaksehir.

- Det er jo sådan noget, der kan gøre forskellen for sådan nogle spillere, siger Morten Bruun.

Selvom der kan komme tilbud fra udlandet, vil Ståle Solbakken ikke sælge den fynske midtbanekreatør. Foto: Wolfgang Rattay/Ritzau Scanpix

Et salg kan være uundgåeligt

Selvom FCK-træner Ståle Solbakken har sagt, at Rasmus Falk ikke bliver solgt i år, så mener Morten Bruun, at FCK kan blive presset til det, hvis der kommer et højt bud fra en europæisk klub.

- Der er grænser for, hvor meget en klub som FC København kan kontrollere på den europæiske transferscene. Det kan godt være, at der står i Ståle Solbakkens transferplan, at han først skal sælges til næste sommer, men altså nogle gange bliver man bare overhalet af begivenhederne.

Han påpeger, at FCK før har solgt spillere til høje priser før tid.

- Robert Skov blev jo også solgt hurtigere. Der var jo ingen, der havde tænkt, at han skulle lave 29 mål i sin første fulde sæson i FCK. Der kan komme et tilbud på Rasmus Falk, der er så stort, der gør, at Rasmus Falk ikke er FCK-spiller, når transfervinduet er ovre.

