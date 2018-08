På tærsklen til stort skifte - FCM-profil ikke med i truppen

FC Midtjylland vendte et skidt resultat til et fremragende udgangspunkt, da de forsvarende danske mestre gik fra 0-2 til 2-2 i det første playoff-opgør i Europa League mod Malmö FF.

Torsdag aften gælder det returkampen mod MCH Arena, og FC Midtjyllands cheftræner, Jess Thorup, har sat navnene på de spillere, der skal bringe gruppespillet i hus.

Offensivspilleren Mikkel Duelund er udeladt af truppen - muligvis fordi han er ved at blive solgt, som Ekstra Bladet kunne fortælle tirsdag - men ellers råder FCM over alle mand.

Thorup er glad for det gode udgangspunkt, men påpeger, at kvalifikationen langt fra er sikret.

- Resultatet i den første kamp har givet os gode kort på hånden, men vi har kun spillet den første del. Vi skal gøre arbejdet færdigt hjemme på MCH Arena i morgen, siger Jess Thorup til klubbens hjemmeside.

Europa League-opgøret på MCH Arena har kickoff klokken 19.15 og sendes på TV3+.

Jess Thorups udvalgte mod Malmö FF

1. Jesper Hansen

2. Kian Hansen

3. Tim Sparv

4. Zsolt Korcsmár

5. Marc Dal Hende

6. Joel Andersson

7. Jakob Poulsen

8. Ayo Okosun

14. Alexander Scholz

15. Bozhidar Kraev

19. Mayron George

20. Rasmus Nicolaisen

24. Mads Døhr Thychosen

25. Bubacarr Sanneh

28. Erik Sviatchenko

31. Mikkel Andersen

33. Paul Onuachu

38. Frank Onyeka

45. Awer Mabil

88. Gustav Wikheim

