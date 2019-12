Politichef harm: Jeg synes, det er skammeligt

Onsdag morgen udsendte Malmö FF en skrivelse på klubbens hjemmeside, hvor den kritiserede både egne fans, FC København og Københavns Politi. De svenske rekordmestre hævdede blandt andet, at politiet greb for sent ind over for ballademagere, og det resulterede i, at uskyldige blev udsat for tåregas.

Den udlægning har Peter Dahl, ledende politiinspektør og chef for beredskabet i Københavns Politi, dog svært ved at følge.

-Vi griber ind, når vi kan se, at de begynder at grave brosten op. Vi griber ind, da vi kan se, at de begynder at kaste fyrværkeri og brosten mod politiet ved den afspærring, der er, siger han til tipsbladet.dk.

- Det er sådan lidt selvmodsigende, når de også ønsker, at det skal være en festlig og fornøjelig begivenhed for deres fans. Jeg synes faktisk, vi gør, hvad vi kan, og anstrenger os langt hen ad vejen i forhold til at lade deres fans gå deres march. Vi har også sat vores dialogpoliti ind, og dem må vi trække væk, fordi dialog var ikke rigtig en mulighed længere.

- Om vi skulle have grebet tidligere ind; jeg synes, det er et meget hypotetisk spørgsmål. Jeg er sikker på, at hvis vi havde valgt at gribe ind, da man bevægede sig fra Indre By, var vi formentlig blevet kritiseret af Malmö eller af andre for at have grebet for tidligt ind.

Politiinspektøren mener i stedet, at Malmö FF burde rette kritikken indad. Klubbens fans var ifølge ham selv skyld i, at de på et tidspunkt fik en hårdhændet behandling af det danske politi.

- Når man læser sådan en skrivelse der, så kan man ikke andet end blive en lille smule harm over, at en fodboldklub på sin hjemmeside lige kort beskriver, at de selv har haft nogle aggressive fans. Det var jo en krigszone ude omkring Parken. Jeg har lige set nogle af de videovervågninger, vi har derude, med kanonslag og kast direkte mod politifolk med fyrværkeri, brosten og elcykler, siger Peter Dahl fra Københavns Politi.

- Jeg synes, det er skammeligt, at en klub vælger at bruge halvanden linje på at skrive, at "vi godt nok havde nogle aggressive fans med," men så bruger de resten af deres skrivetid til at skrive, hvordan Københavns Politi har fejlet. Jeg kan også se, at FCK åbenbart også har fejlet i forbindelse med indlukningen. Det har jeg selvfølgelig ikke nogen bemærkninger til.

Det har FC København til gengæld. Dem kan du læse her.

Politiinspektør Dahl fortsætter:

- Jeg synes, det ville klæde sådan en klub her at bruge deres energi på at tage nogle interne drøftelser om, når man rejser til udlandet og deltager i fodboldkampe, at man så medbringer sådan en horde af fans. Det kan godt være, at det er deres egen opfattelse, at der har været cirka 100 af deres egne aggressive fans, men når jeg ser videoovervågningen af, at de bevæger sig ned ad Østerbrogade mod Gunnar Nu Hansens Plads, er der langt mere end 100 aggressive fans, der bevæger sig den vej.

- Hvis man er hr. og fru Malmø, som ikke på nogen måde deltager i aggressivitet mod hverken politiet eller modstanderholdet, så skulle man måske vælge at gå en anden vej og ikke gå sammen med de her meget aggressive fans.

Burde de ikke kunne gå i samlet flok, uden man skal tage fysisk afstand til sine medfans?

- Når man går sammen med nogen, som er fuldstændig uden for pædagogisk rækkevidde og kaster med sten, skyder med romerlys direkte mod politifolk, kaster kanonslag, kaster elløbehjul og andet, så må man forvente, at der kommer en modreaktion fra politiets side med magtanvendelse.

Fanmarcher bliver tit fulgt af politieskorte. Var det muligt for hr. og fru Malmø at træde væk fra marchen?

- Det kunne man sagtens.

- Jeg synes bare, det er typisk sådan en klub, hvor deres fans har været involveret i voldsomme uroligheder. Så lægger man afstand til, og dybest set er det nogle småting, man selv har været involveret i, og så er det myndighederne, der har fejlet, siger Peter Dahl fra Københavns Politi.

- Jeg kan jo ikke afvise, at der kan være enkelte episoder, hvor politiet har fejlet. Men hvis man har været udsat for det, må man jo klage, og så må vi jo undersøge den enkelte episode. Jeg kan kun se det i det brede billede, og der må jeg bare sige, at vi har været maksimalt udfordret fra politiets side. Vi havde jo ikke kun Malmös fans at forholde os til. Vi havde jo også, og det skal vi endelig ikke glemme, nogle særdeles aggressive fans fra FCK, der på samme måde angreb politiet med alle mulige kasteskyts.

Havde I så mandskab nok?

- Det kan man jo altid vurdere. Vi har brugt betydelige ressourcer på den her kamp, vil jeg sige.

Malmö FF skrev desuden onsdag morgen, at klubben havde planlagt et evalueringsmøde med dansk politi og den officielle fanklub, MFF Support. Det var ledende politiinspektør Peter Dahl og hans kollegaer dog ikke klar over.

- Jeg kunne læse, at de skrev, at de havde lavet en aftale, så jeg har lige været rundt i vores organisation, og der er i hvert fald ikke nogen her, hverken i min organisation eller dem, der arbejder med fodboldbøller, som kan bekræfte, at vi har fået en invitation, siger Dahl, der dog gerne tager turen over Øresund.

- Vi stiller meget gerne op og tager lidt video med, så Malmö-klubben kan få lov til at se, hvad der foregik på gader og stræder i København, siger han.

Den svenske klub lagde onsdag morgen afstand til den gruppe af egne fans, der skabte uro før kampen. Den tilføjede, at den antog, at det danske politi ville efterforske og retforfølge urostifterne. Det vil Peter Dahl fra Københavns Politi gerne garantere.

- Der kan jeg bare bekræfte, at umiddelbart efter kampen nedsatte vi en lille task force, som skal arbejde målrettet mod at få identificeret de her ballademagere. Det gælder både fra FCK og fra Malmö. Så de kan være stensikre på, at vi er meget dedikerede i forhold til at finde de personer, der har været med til at lave uroligheder, og straffe dem, siger han.