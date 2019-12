Politiet har fået nok: Vil flytte FCK-kampe

- Åh nej, ikke igen. Hvad sker der for de tosser?

Ledende politiinspektør ved Københavns Politi, Peter Dahl, sukker.

Han glæder sig over, at ingen betjente for alvor kom til skade under torsdagens uroligheder på Østerbro i København.

- Og der er heller ingen, der bliver fremstillet i grundlovsforhør, siger han til Ekstra Bladet.

Men mens bydelen stadig ryster en kende, og betjentene efterhånden må være kommet nogenlunde ned i puls, har politiet truffet en beslutning.

- Vi nedsætter igen en task force, som vi med succes har gjort før. Vi vil efterforske alle episoder og vurdere, om der skal rejses yderligere sigtelser. Det er noget, vi forventer os meget af, siger han.

- For det her er fuldstændig uacceptabelt. Vi havde ressourcerne derude (på gaden, red.), men vi var ikke klar over, at det ville blive så voldsomt, siger Peter Dahl.

Urolighederne havde som udgangspunkt de svenske fans i centrum. De blev pakket godt ind i deres march mod Parken fra Svanemøllen på ydre Østerbro. Her så politiet sig nødsaget til at kaste tåregas, da de svenske fans brød noget afspærring og løb i retning af uniformeret politi.

Det var effektivt og satte en midlertidig stopper for urolighederne. Men efter kampen blev FCK-fans involveret, da de i forsøget på at komme i kamp med svenskerne kom i karambolage med politiet.

Ifølge vicepolitiinspektør Lars Karlsen, som Ekstra Bladet var i kontakt med, blev flere fans bidt af politiets hunde. Desuden følte politiet sig nødsaget til at trække stavene, mens flere personer ’kastede med ting efter betjentene’.

Derfor sukker Peter Dahl. Og derfor nedsættes der en enhed. Men myndighederne gør mere endnu.

- Vi vil undersøge loven og se, om der er mulighed for flytning af FC Københavns kampe (i europæisk regi, red.). For det gav os en kæmpe udfordring, at det foregik i buldermørke, siger han.

- Men det kræver, at der ligger noget konkret samt noget historik. Og det er en udfordring for os, da der kan gå fire-seks år imellem situationer som denne, siger han med henvisning til, at uroligheder i forbindelse med FCK’s europæiske kampe trods alt er sjældne sammenlignet med Superligaen, hvor kampene mod Brøndby ved efterhånden mange lejligheder er blevet afviklet omkring middagstid.

- Men vi må konstatere, at FCK igen har været involveret. Og så er det næsten ligegyldigt, hvem de møder. Vi oplevede, at FCK’s fans var ekstremt aggressive, siger han.

Men at flytte en europæisk kamp. Det sker ikke hver dag...

- Det er vigtigt for mig at understrege, at der ikke er truffet nogen beslutning. Vi kigger i første omgang på lovgivningen. Jeg ved godt, at det vil skabe kæmpe udfordringer for UEFA i forhold til eksempelvis tv-rettigheder. Men det forholder jeg mig ikke til, siger han.

FC København kvalificerede sig torsdag aften til 1/16-finalerne i Europa League, hvorfor de skal spille en hjemmekamp i Parken igen i slutningen af februar.

Modstanderen findes ved en lodtrækning mandag.

FCK's mulige modstandere Mandag kl. 13 trækkes der lod til 1/16-finalerne i Europa League. FC København skal møde en af de 11 gruppevindere (kan ikke møde Malmö FF) eller én af de fire bedste tre’ere fra Champions League-gruppespillet. FCK spille på hjemmebane 20. februar, mens der er returkamp 27. februar. De mulige modstandere: Ajax (Holland) Arsenal (England) Basel (Schweiz) Benfica (Portugal) Braga (Portugal) Celtic (Skotland) Espanyol (Spanien) Gent (Belgien) Inter (Italien) Istanbul Basaksehir (Tyrkiet) Lask Linz (Østrig) Manchester United (England) Porto (Portugal) Red Bull Salzburg (Østrig) Sevilla (Spanien) Vis mere Luk

