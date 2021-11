Politiet strammer skruen: Højrisiko mod Lyon

Vestegnens Politi kommer til at passe godt på de 400 Lyon-fans, der ventes at komme til Brøndby i forbindelse med Europa League-kampen torsdag

Vestegnens Politi skruer op for sikkerheden forud for torsdagens Europa League-opgør mellem Brøndby og Lyon.

Selv om der kun ventes 400 franskmænd på Brøndby Stadion, så vil Vestegnens Politi ikke skrue ned for sikkerhedsniveauet i forbindelse med kampen torsdag aften kl. 21.00 på Brøndby Stadion.

- Vi betragter opgøret som en højrisiko-kamp, fordi vi har fået nogle efterretninger om, at der kommer en del franske fans, som kan komme for at lave ballade, siger ledende politiinspektør Mogens Lauridsen fra Vestegnens Politi til Ekstra Bladet.

Der var romerlys for fuld udblæsning på Sydsiden, da Brøndby mødte Rangers FC senest i Europa League. Foto: Lars Poulsen.

Politiet er endnu ikke bekendt med, om de franske fans kommer i busser eller – som Sparta Prag og Rangers – går march fra Brøndbyøster Station.

- Men kommer de med tog, kommer de samlet til at gå fra Brøndbyøster Station. Det gør det selvfølgelig lidt nemmere for os, at der ’kun’ kommer 400 Lyon-fans, påpeger Mogens Lauridsen.

Han erkender, at det er en udfordring, at kampen først afvikles kl. 21.00.

- Det er ikke optimalt for os, at kampen spilles så sent. Men det er sværere for os at få kampene flyttet, når det er i UEFA-regi. Lad mig understrege, at vi heller ikke har forsøgt, men det er klart, at hvis der kommer optøjer, så må vi undersøge muligheden for fremtidige kampe, pointerer Mogens Lauridsen.

Vestegnens Politi havde travlt før og efter Brøndbys seneste Europa League-kamp mod Rangers FC. Foto: Kenneth Meyer.

Lyons fans er berygtede for til tider at optræde meget aggressivt. De oplevede vi senest i søndags, hvor Olympique Marseilles Dimitri Payet blev ramt af en vanddunk fra en Lyon-tilskuer.

Payet gik i græsset, og efterfølgende blev kampen suspenderet i halvanden time, inden kampens dommer, Ruddy Buquet, valgte at udsætte opgøret, fordi han ikke kunne få garanti for spillernes sikkerhed.

Den foreløbige konsekvens er, at Lyon skal afvikle næste hjemmekamp mod Reims uden tilskuere.

Læs også: Langer ud efter forbund: Slapt

Marseilles midtbanespiller Dimitri Payet fik en vanddunk i hovedet, da Lyon og Marseille mødtes i søndags. Kampen blev afbrudt og siden helt aflyst. Foto: Philippe Desmazes/Ritzau Scanpix.

Brøndby venter i niveauet 18.000 tilskuere på Brøndby Stadion torsdag aften.

De 400 Lyon-fans får hele udebaneafsnittet på øvre og nedre afsnit. Men oftest samles udeholdets fans på nedre afsnit til kampene.