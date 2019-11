Presset Arsenal-chef efter nederlag: Selvtilliden er væk

Sædet under Arsenal-manager Unai Emery bliver varmere og varmere.

Torsdag måtte det engelske storhold for syvende kamp i træk gå fra banen uden sejr, da det hjemme i London blev til et 1-2-nederlag til Frederik Rønnow og Eintracht Frankfurt i Europa League.

Men Arsenal er bedre, end de seneste resultater vidner om, mener Unai Emery.

- Det går ikke godt for tiden. Vi er bedre, end det vi viser. Vi har mistet selvtillid, og vi har brug for en sejr, siger spanieren efter torsdagens nederlag ifølge Reuters.

- Vi fortjente bedre, vi kontrollerede kampen i første halvleg og scorede et mål. I anden halvleg havde vi brug for at score, men vi mistede kontrollen efter 15 minutter, og de scorede to mål.

Man skal tilbage til 24. oktober for at finde den seneste Arsenal-sejr. Siden er det blevet til fire uafgjorte kampe og tre nederlag, inklusive et til Liverpool i den engelske Liga Cup efter straffesparkskonkurrence.

I Premier League er de seneste fem kampe endt uden sejr, og London-klubben indtager ottendepladsen med 18 point efter 13 kampe.

Arsenal får søndag mulighed for at rejse sig, hvor Norwich venter i Premier League.

