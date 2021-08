Priske smed tøjet inden pressemøde

Brian Priske mødte op til pressemøde kun iført et håndklæde og badesandaler. Den danske træner havde lovet spillerne det

Journalister, der deltog i Royal Antwerps pressemøde torsdag aften, spærrede nok øjnene op en ekstra gang.

Klubbens danske cheftræner, Brian Priske, lignede en mand på solferie i syden iført håndklæde og badesandaler, men skulle i stedet ind for at svare på spørgsmål.

Den opsigtsvækkende mundering skyldes et løfte over for spillerne. Royal Antwerp var bagud 2-4 efter første opgør i Europa League-kvalifikationen mod Omonia Nicosia fra Cypern.

Priske og den belgiske klub fik vendt det til samlet avancement til gruppespillet efter 2-0 og straffesparkskonkurrence.

- Rudi (Cossey, assistenttræner, red.) sagde i aftes, at vi ville vinde 3-0. Jeg sagde: 'Okay, hvis det går sådan, og vi holder nullet for første gang, afholder jeg pressemødet uden tøj på', siger han ifølge avisen Het Nieuwsblad.

Selvom det ikke blev til en sejr på 3-0, kom Priske ind på pressemødet uden tøj på.

Efter cirka 30 sekunder tog den danske træner en t-shirt på, inden han talte videre.

- Det er en utrolig kamp. Vi gjorde alt, vi kunne for at vinde 3-0. Vi havde en masse kvalitet. Det var en stor indsats. I sidste ende på straffe med en meget god målmand. Det er meget fortjent.

Priske og Viktor Fischer kan derfor se med klokken 12, når der er lodtrækning til Europa League-gruppespillet, hvor Brøndby samt Priskes tidligere klub, FC Midtjylland, også deltager. Alle tre klubber er i fjerde seedningslag og kan ikke trække hinanden.

Ekstra Bladet dækker lodtrækningen direkte.