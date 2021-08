Randers møder Galatasaray eller skotter i EL-jagt

Der venter potentielt hård modstand for Randers FC i jagten på Europa League-gruppespillet.

Når kronjyderne træder ind i playoffrunden i kvalifikationen til turneringen, møder de vinderen af opgøret mellem tyrkiske Galatasaray og skotske St. Johnstone.

Det står klart efter mandagens lodtrækning i den schweiziske by Nyon.

Kampene spilles 19. og 26. august. Første dyst finder sted på Cepheus Park i Randers, mens returkampen spilles i enten Tyrkiet eller Skotland.

Istanbul-holdet Galatasaray deltog oprindeligt i Champions League-kvalifikationen, men her blev det til et klart nederlag samlet til PSV Eindhoven, som står over for FC Midtjylland i næstsidste kvalifikationsrunde.

St. Johnstone vandt både Scottish Cup og League Cup i den forgangne sæson. Første kamp mellem skotterne og Galatasaray spilles på torsdag, og der er returopgør en uge senere.

Skulle avancementet glippe, sættes der imidlertid ikke punktum for Randers' europæiske færd i denne sæson.

Som pokalvinder er Randers som minimum sikret en plads i gruppespillet i Conference League - den tredjebedste europæiske turnering. Her havner Thomas Thomasbergs tropper, hvis Galatasaray eller St. Johnstone er for hård en nød at knække.

Randers vandt pokalturneringen i Danmark på suveræn vis ved at besejre Sønderjyske 4-0 i finalen, der blev spillet på Ceres Park i Aarhus.

Det var den anden pokaltitel i randrusianernes historie.

Holdet har også fået en god start på indeværende sæson med syv point i tre kampe og indtager en øjeblikkelig førsteplads i Superligaen.

Europa League blev i den forgangne sæson vundet af Villarreal, der i finalen besejrede Manchester United i straffesparkskonkurrence.