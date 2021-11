Rangers klapper i før Brøndby-brag

Det forventes, at cirka tusind feststemte Rangers-fans kommer uden billet, når de skotske giganter gæster Brøndby Stadion torsdag aften i Europa League.

I alt kommer cirka 2400 Rangers-fans angiveligt til den københavnske vestegn for at følge kampen på stadion, men en del af skotterne kommer forgæves.

Mange skotter har nemlig forsøgt at købe billetter til andre afsnit på stadion, og nogle fans har formentlig forsøgt at få billetter ved hjælp af danske bekendtskaber.

Fans fra Skotland må dog ikke opholde sig andre steder end på udebaneafsnittet, og dermed vil massevis af skotske fans ikke blive lukket ind på stadion, hvis de identificeres som Rangers-tilhængere.

Klapper i på pressemøde

Onsdag var en digital Rangers-pressekonference forud for Europa League-kampen, hvor journalister blot fik lov til at stille ét spørgsmål.

Ekstra Bladet spurgte Rangers' pressechef om, hvad man vil gøre af de massevis af skotske fans, der kommer uden billet til Brøndby. Pressechefen ønskede ikke at besvare spørgsmålet og henviste til klubbens tidligere udmelding.

- Klubben (Rangers, red.) har allerede udsendt en kommentar til klubbens fans, slog pressechefen fast, hvorefter han straks gik videre til næste spørgsmål fra en anden journalist.

Derbyet mellem Brøndby og FCK endte i ballade og tåregas Der var ballade senest, da Brøndby og FCK mødtes. Der frygtes ikke uro torsdag, når Rangers kommer til Brøndby.

Rangers' pressechef henviser til kommentaren, hvori man opfordrer fans til at blive i Skotland, hvis man ikke har billet.

Ekstra Bladet har før pressemødet været i kontakt med Rangers' presseafdeling og fremsendt en lang række spørgsmål, som fortsat ikke er blevet besvaret.

Det er under to uger siden, at Rangers og Brøndby tørnede sammen på Ibrox. Her trak de skotske giganter det længste strå og vandt 2-0 over drengene fra Vestegnen.

Nu har Brøndby revanche til gode, og Niels Frederiksens mandskab er pisket til sejr, hvis man vil have forhåbninger om videre avancement på den europæiske scene.