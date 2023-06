Rasende Mourinho har fået nok: Skrider fra Laudrup-organ

UEFA's Football Board bliver uden den portugisiske toptræner, der ikke længere vil spille med efter at have fået karantæne

Hvis der var en dør, der kunne smækkes, så blev den smækket.

José Mourinho trækker sig fra UEFA's nyskabte Football Board, der tæller en stribe tidligere fodboldspillere og nuværende toptrænere som Michael Laudrup, Jürgen Klinsmann, Gareth Bale og Luis Figo.

Årsagen er de fire dages karantæne, han torsdag fik for at skabe sig under og efter Europa League-finalen mellem Roma og Sevilla.

- De betingelser, som jeg så stærkt troede på, da jeg sagde ja til at deltage, står ikke længere, og jeg føler mig forpligtet til at træffe denne beslutning, skriver han i et brev til Zvonimir Boban, der er udpeget som formand for organet.

- Jeg takker for invitationen, men jeg beklager at måtte meddele, at jeg med omgående virkning trækker mig fra virket. Jeg beder venligst om, at min beslutning videreformidles til præsident Hr. Aleksander Ceferin, skriver Mourinho.

Fucking disgrace

José Mourinho var rasende over Anthony Taylors arbejde som dommer i finalen, som Roma endte med at tabe efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.

Både undervejs i det højspændte opgør samt efter kampen gav Mourinho udtryk for sine frustrationer, og den veldokumenterede scene under tribunerne, hvor han forfulgte Taylor og skældte ham ud, gik verden rundt et par gange i dagene efter.

- Fucking disgrace man. It's a fucking disgrace, tordnede han. Og den behøver vi vist ikke oversætte.

Syv Roma-spillere samt cheftræneren fik et gult kort i løbet af de 120 minutters spilletid.