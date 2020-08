Rasende træner: - Pinligt for København

Istanbul Basaksehirs cheftræner, Okan Buruk, er rasende over, at det tyrkiske hold fik afbrudt nattesøvnen to gange forud for onsdagens opgør mod FC København af en gruppe fyrværkeriglade FCK-fans.

Forstyrrelserne var med til at gøre udslaget for, at tyrkerne onsdag tabte 0-3 til FCK og er ude af Europa League. Det siger Okan Buruk på et pressemøde efter nederlaget.

- Jeg vil gerne fremhæve de to store fyrværkerieksplosioner foran vores hotel i nat klokken kvart over et, og klokken halv tre. Det påvirkede både mig, spillerne og hotellets andre gæster.

- Vi viste vores bedste tyrkiske gæstfrihed for FCK i Istanbul, og jeg havde forventet, at FCK ville gøre det samme.

- Ikke at det er klubbens skyld, men folkene bag fyrværkeriangrebet, som forstyrrede vores koncentration og søvn, er, så vidt jeg er informeret, ikke anholdt. Københavns Politi har ikke gjort nok ved det. Det er under al kritik, at gerningsmændene ikke er fanget.

'Det her er pinligt for København'

- Jeg har spillet mange kampe rundt omkring i Europa, og jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det er ellers en meget civiliseret hovedstad, men det her er pinligt for København, siger Okan Buruk.

Videoer på sociale medier har vist, hvordan der i nat blev affyret fyrværkeri foran Tivoli Hotel, hvor Basaksehir-delegationen holdt til. Læs mere om det her: Se også: Ballade i nat: Hotel chikaneret af fodboldfans

Han anerkender, at FCK var det bedste hold. Samtidig påpeger han, at Basaksehir-truppen har mistet gnisten, fordi holdet har fejret det tyrkiske mesterskab og dermed også indløst billet til Champions League.

- For os er det her slutningen på sæsonen, og vores spillere er lidt ældre end FCK's spillere, og vi er lige blevet mestre i Tyrkiet, og det har givet en lidt for afslappende effekt på os alle sammen. De tre faktorer gjorde udslaget på banen.

- Resultatet er mit ansvar. Vi var koncentrerede op til kampen, men vi har fejret vores mesterskab, og jeg skulle have været mere opmærksom på den faktor, og det må jeg tage ansvaret for, siger Okan Buruk.

Bør ikke have en jordisk chance

Samtidig blev han også overrasket over to af Ståle Solbakkens ændringer i startopstillingen.

- Både venstrebacken og midtbanespilleren (Nicolai Boilesen og Robert Mudrazija, red.) var vi slet ikke forberedte på. Det fik også indflydelse på resultatet, siger Basaksehir-træneren.

Han forventer, at FCK bliver slået ud af Manchester United i kvartfinalen på mandag, men han håber på FCK-sejr.

- Ud fra vores præstation og FC Københavns præstation vil ingen af os have en jordisk chance mod Manchester United.

- Det er fodbold, og man kan ikke forudsige det, men Manchester United er langt foran begge klubber, selv om jeg vil ønske held og lykke til FCK. Jeg håber, de slår Manchester United, siger Okan Buruk.

