Raser over stjernens finalefravær: - Det er en skandale

Arsenal er uden Henrikh Mkhitaryan i Europa League-finalen mod Chelsea. Armenieren frygter for sin sikkerhed og er ikke rejst med til Aserbajdsjan. De to lande har været i en blodig konflikt, men ifølge aserbajdsjanerne har han intet at frygte. De mener, at Arsenal-stjernens afbud er politisk motiveret

Et sted i London vil Henrikh Mkhitaryan onsdag aften sidde og se en Europa League-finale, der handler om ham.

Den bliver spillet i Aserbajdsjans hovedstad, Baku, omkring 4000 kilometer fra Big Ben, og netop placeringen af årets finale er årsagen til, at Mkhitaryan må nøjes med at følge finalen mellem London-rivalerne Arsenal og Chelsea fra tv-skærmen.

Henrikh Mkhitaryan har trænet med holdkammeraterne i Arsenal, men bliver selv hjemme i London. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Arsenal-kreatøren er armenier. Hans land har i et kvart århundrede kæmpet med nabolandet Aserbajdsjan om enklaven Nagorno-Karabakh, og den blodige konflikt har kostet omkring 30.000 mennesker livet.

Og nu også Mkhitaryan en Europa League-finale.

Blodig konflikt Striden om Nagorno-Karabakh har siden de tidlige 90’ere forpestet forholdet mellem nabolandene Aserbajdsjan og Armenien. Det bjergrige område ligger i Aserbajdsjan, men bebos primært af etniske armeniere, der har erklæret det for selvstændigt. Fra 1991 til 1994 var de to lande i krig om enklaven, og omkring 30.000 mistede livet, mens mange flere enten flygtede eller blev fordrevet. Der blev indgået våbenhvile i maj 1994, og siden har der pågået fredsforhandlinger. Aserbajdsjan kræver fuld kontrol over Nagorno-Karabakh, der siden krigen har været under armensk kontrol. Konflikten er flere gange blusset op, og soldater på begge sider har mistet livet i kampe langs fronten. Vis mere Luk

Han havde næppe fået nogen større sportslig rolle i Baku, men den 30-årige armeniers manglende finaledeltagelse er blevet en stor politisk historie, der sågar er blevet debatteret i Underhuset.

- Det er en skandale, at Arsenals Henrikh Mkhitaryan går glip af kampen, fordi han er fra Armenien og frygter for sin sikkerhed.

- Det er også en skandale, at Arsenal-fans med armenske navne nægtes visa til Aserbajdsjan. Det viser en virkelig grim side af det smukke spil og er fuldstændig uacceptabelt, sagde Labours næstformand, Tom Watson, i sidste uge.

It's scandalous that @HenrikhMkh will miss the Europa League final in Baku because he's from Armenia - and that Arsenal fans with Armenian names are being denied visas. It shows a deeply ugly side to the beautiful game and is completely unacceptable. pic.twitter.com/KctxUuudTj — Tom Watson (@tom_watson) May 23, 2019

Han langede kraftigt ud efter det europæiske fodboldforbund, UEFA, og bad den ansvarlige minister kræve, at UEFA garanterede, at ’lande, der tvinger spillere til at vælge mellem deres sport og deres sikkerhed og diskriminerer rejsende fans, fremover aldrig får lov at være værter’.

Det er Henrikh Mkhitaryan selv, der har valgt at blive væk fra finalen i Baku.

Ifølge både det aserbajdsjanske fodboldforbund og UEFA var der styr på sikkerhedssituationen, og Aserbajdsjans ambassadør i Storbritannien, Tahir Taghizadeh, mener, at det et politisk statement fra Arsenal-spillerens side:

- Det rette ord for vores reaktion er skuffelse. Vi har gjort alt for at garantere hans sikkerhed. Mener jeg, at han lavet et politisk statement? Ja, det er jeg bange for.

Ifølge Taghizadeh har Henrikh Mkhitaryan mindst en gang besøgt Nagorno-Karabakh.

Det vil normalt føre til, at man bliver blacklistet i Aserbajdsjan og ikke vil kunne rejse ind i landet, men det er ikke sket i tilfældet med Arsenal-spilleren.

Da Aserbajdsjan i 2015 var vært for European Games, gik armenske atleter rundt på Det Olympiske Stadion i Baku med deres flag, men Mkhitaryan har ikke tænkt sig at sætte sine fodboldben i landet.

- En sådan kamp kommer ikke ofte, og det gør virkelig ondt at gå glip af den, skrev Mkhitaryan på Twitter, da han i samråd med sin familie havde besluttet at blive hjemme.

[...] It‘s the kind of game that doesn’t come along very often for us players and I must admit, it hurts me a lot to miss it.I will be cheering my teammates on! Let’s bring it home @Arsenal #uel #final #arsenal #chelsea #AFC #COYG pic.twitter.com/gnDA6oyolw — Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) May 21, 2019

Det er ikke første gang, at den politiske strid mellem Aserbajdsjan og Armenien har fået ham til at droppe en fodboldkamp.

Da Arsenal tidligere på sæsonen mødte Qarabag, blev han hjemme, og som Dortmund-spiller tog han i 2015 ikke med den tyske klub til kampen mod Gabala med henvisning til sikkerhedssituationen.

Henrikh Mkhitaryan fik spilletid i semifinalen mod Valencia, men finalen bliver uden armenierens deltagelse. Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix

Ifølge Daily Mail havde Arsenal-spillerne overvejet at bære trøjer med Mkhitaryans navn under opvarmningen, men det tillader UEFA's regler ikke.

Baku fik tildelt finalen tilbage i den nu korruptionsdømte Michel Platinis tid som UEFA-præsident.

Fans dropper også finalen

Der bliver ingen finalefest i Baku.

Jo, for de lokale aserbajdsjanere, men ikke for tilhængere af Arsenal og Chelsea. De kommer ikke til at fylde meget på Det Olympiske Stadion, der har en kapacitet på omkring 68.000.

Kun omkring 6000 fans fra de to finaleklubber vil være på plads i Baku.

Der var stor kritik af, at de to London-klubber blot blev tildelt 6000 billetter hver, men det har vist sig at være for mange.

Arsenal har ifølge AFP returneret 2200 billetter, mens Chelsea kun har solgt cirka 2000.

Der kommer ikke mange Arsenal- og Chelsea-fans til finalen i Baku. Foto: Aziz Karimov/Ritzau Scanpix

Det er meget bøvlet og ganske dyrt at komme fra London til Baku. Desuden er der historier om, at hoteller har aflyst reservationer og i stedet forsøger at leje deres værelser ud til det femdobbelte.

- Det er vanvittigt at placere en finale sådan et sted. Det er latterligt, at to engelske hold skal spille et sted, der slet ikke har infrastrukturen til at håndtere det, siger Thomas Ballegaard, formand for Arsenals danske fanklub.

Han har en billet til finalen, men den kommer ikke i brug, da det ville tage ham godt et døgn og koste næsten 10.000 kr. at komme til Baku på en enkeltbillet!

Fanklubformanden mener, at Arsenal med henvisning til Mkhitaryan-sagen skulle have boykottet finalen, men det har ikke været på tale.

Der er en Champions League-plads på spil for 'The Gunners', og UEFA ville næppe have set med milde øjne på en finaleboykot.

