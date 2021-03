Rasmus mødt af vanvittigt syn

Vil du holde folk adskilt i disse corona-tider, er det ikke nogen god idé at have succesrige sportshold i nærheden.

Tag Tampa Bay Buccaneers, der vandt Super Bowl for nogle uger siden. Her gik byen efterfølgende grassat i jubel over den historiske sejr.

Og tag Dinamo Zagreb, der torsdag aften sensationelt sendte Tottenham Hotspur ud af Europa League. Her samledes hundredvis af ellevilde fans udenfor stadion, hvor de sang, festede og antændte romerlys og raketter, der fik en nytårsaften i en mellemstor dansk provins til at se lidt tarvelig ud.

I midten af det hele stod danske Rasmus Lauritsen.

Fotografen Antonio Bronic fra nyhedsbureauet Reuters var til stede udenfor Maksimir torsdag aften. Det fortryder han sandsynligvis ikke. Foto: Antonio Bronic/Reuters/Ritzau Scanpix

Den 25-årige forsvarsspiller, der siden sit skifte fra Norrköping i oktober er blevet en fast og vigtig del af Dinamos bagkæde, spillede en god kamp, hvor det lykkedes den kroatiske defensiv at få styr på Harry Kane, Lucas Moura og resten af briternes stærke offensiv.

Efterfølgende stod han sammen med resten af truppen og skiftevis grinede og måbede over det flammehav, fansene havde antændt udenfor Maksimir stadion.

Dinamo-spillerne endte med, som de indlejrede klip viser med al tydelighed, at hoppe, synge og danse med i begejstringen over fansenes jubel.

Lokale medier rapporterer om en uendelig fest af glade mennesker, gående og i biler, der omdannede store dele af Zagreb til en fest, hvor romerlys og raketter lyste hovedstaden op.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Rasmus Lauritsen, men han har i skrivende stund endnu ikke reageret på vores henvendelse.

At Dinamo Zagreb er i Europa League-kvartfinalen er et fremragende resultat for kroatisk klubfodbold, der som dansk klubfodbold med jævne mellemrum når gruppespillet i de to europæiske turneringer, men hvor de helt store resultater i form at kvart- og semifinaler er et særsyn.

Hajduk Split var i kvartfinalen i UEFA Cup’en i 1986, hvor man tabte til Zulte Waregem fra Belgien.

Samme Hajduk nåede kvartfinalen i Champions League i 1995, hvor de dog tabte til de senere vindere fra Ajax.

Kroatien, der har godt fire millioner indbyggere, har oplevet et stigende antal Covid-19-smittede de seneste dage. Efter at have konstateret mellem 300 og 500 smittede dagligt siden januar, er tallet nu steget til mere end 1000 om dagen.

I øvrigt var kampen Damir Krznars første i spidsen for Dinamo, efter cheftræner Zoran Mamic mandag trådte tilbage, da han var blevet idømt fire år og otte måneders fængsel for underslæb.

- Resultatet kommer takket være hele stabens arbejde de sidste to-tre år og den konstante udvikling, vi har været i.

- Zoran var chefen, men han holdt sit hoved nede og altid gav æren til staben. Aldrig ham selv. Vi er en sammentømret enhed med meget positiv energi, sagde Krznar efterfølgende til kroatiske medier.

