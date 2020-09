Regulær transfer-vanvid!

De er ved at være desperate i FCSB. Den rumænske storklub skal spille Europa League-kvalifikationskamp mod Slovan Liberec i aften, og aktuelt sidder 15 spillere ude, efter de er testet positiv for coronavirus.

I løbet af onsdag forsøgte den koleriske klubejer George 'Gigi' Becali at hente fire spillere hos ligarivalerne Astra Giurgiu, men alle fire betakkede sig. Siden har Becali forsøgt sig med yderligere tre spillere.

To af dem optræder for en anden ligarival, Hermannstadt, mens den tredje, Gabriel Enache, kommer på en fri transfer. Enache forlod FCSB i februar 2018, men vender altså nu tilbage. Det er endnu uvist, om det lykkes med de to Hermannstadt-spillere.

FCSB, der tidligere hed Steaua Bukarest, og som har den forhenværende Esbjerg-angriber Adrian Petre på holdet, er presset af en deadline. De nye spillere skal registreres og godkendes af UEFA her til eftermiddag, hvis de skal være spilleberettiget til aftenens kamp.

Uanset hvad ser det ud til at være et decimeret hold, der skal forsøge at spille sig i playoffrunden. Det er ikke første gang i indeværende Europa League-kvalifikation, at FCSB må klare sig uden en række spillere.

I sidste uge mødte man serbiske Backa Topola, og da sad ni spillere ude. Blandt andet måtte FCSB sende fjerdemålmanden på banen.

Det endte med at blive den vildeste kamp i europæisk fodbold i lang tid. Den ordinære spilletid endte 4-4, efter ekstra spilletid stod der 6-6, og så skulle der straffespark til.

Efter de ti straffespark kunne FCSB strække armene i vejret over en samlet 10-11-sejr.

