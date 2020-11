Rødt chok: Svinger albuerne

Kæmpe hul: Stormer mod Superligaen

Den tidligere landsholdsangriber Nicolai Jørgensen havde en kedelig torsdag aften i Moskva.

Her måtte Feyenoord-frontløberen ufrivilligt forlade banen før tid efter at have fået to gule kort for at bruge sine albuer ulovligt i hovedstødsdueller.

Første gang var et par minutter inden pausen, og da det samme gentog sig i det tredje minut af anden halvleg, var der ingen vej uden om et gult kort mere.

På det tidspunkt var stillingen 0-0, og det var den også, da kampen sluttede.

Nicolai Jørgensen har døjet med en skade siden slutningen af oktober, men var i weekenden tilbage på holdkortet i den hollandske storklub. På tværs af alle turneringer har han scoret en enkelt gang i denne sæson.

Artiklen fortsætter under billederne

Flere andre danskere var også i aktion i torsdagens tidligere Europa League-kampe.

Robert Skov var tilbage for Hoffenheim efter coronasmitte. Silkeborgenseren blev skiftet ind i anden halvleg, da det tyske hold vandt 2-0 ude over Slovan Liberec og sikrede avancement til turneringens 16.-delsfinaler. Skov kom også en tur i dommerens bog med en advarsel.

Hans tidligere holdkammerat Mads Emil Madsen fik de første 53 minutter for østrigske LASK Linz, der hjemme tabte 0-2 til belgiske Antwerpen.

Kasper Schmeichel stod hele opgøret for Leicester, som spillede 3-3 ude mod Braga, mens Simon Kjær og AC Milan fik 1-1 på danskerens tidligere hjemmebane i Lille.

Derudover var den tidligere Vejle-stopper Rasmus Lauritsen med til at holde Dinamo Zagrebs bur rent, da kroaterne vandt 3-0 ude over Wolfsberger AC.

Schmeichel i aktion i Portugal. Foto: MIGUEL VIDAL/Ritzau Scanpix

Historien bag Maradonas Brøndby-billede