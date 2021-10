Roser vilde Lind: Han tror på mirakler

FC Midtjylland har ryggen mod muren efter pointtab på hjemmebane, og Bo Henriksen mener nu det kræver tre sejre for opfylde målsætningen med at komme videre i Europa League

Bo Henriksen havde masser af roser til sit hold og især unge Victor Lind efter mødet med Røde Stjerne sluttede 1-1 torsdag aften.

- Jeg har sagt det før, men jeg synes han er fed.

- Jeg sagde til ham før kampen, at han gør det sværere og sværere for os at holde ham ude af startopstillingen.

- Han svarede: ’Det er meningen!’

- Han tror på, at han kan gå derind og lave mirakler, sagde Bo Henriksen som erkender, at den unge teenager banker på til starteren i Junior Brumados skadesfravær.

- Vi har fået nogle ting, som vi må overveje, smilede Bo Henriksen efter kampen.

Nikolas Dyhr havde stort held med sine offensive aktioner mod Røde Stjerne og han blev belønnet med målet til 1-1. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Efter nok en uafgjort kamp på eget græs har FC Midtjylland ryggen mod muren før de sidste tre gruppekampe i Europa League.

- Jeg er ikke blind. Jeg kan også læse stillingen, hvor vi er fire og fem point efter første- og andenpladsen.

- Vi skal vinde de tre sidste kampe i gruppen for at gå videre i Europa League. Det er opgaven, erkendte cheftræner Bo Henriksen efter slutfløjtet.

FCM-træneren gav atter sit mandskab masser af roser for indsatsen i Europa, hvor han følte at hans mandskab ikke helt har de marginaler, som ellers kendes fra Superligaen

- Spiller vi den her kamp igen, så vinder vi jo. På et tidspunkt må vi få det udbytte ,som vi fortjener, sagde han og tilføjede:

- På enkelte tidspunkter skal vi være lidt mere kyniske, men vi føler, at vi har været voldsomt uheldige i Europa, og bliver vi ved med at spille sådan, så skal vi nok nå vores målsætning i Europa.