Russsiske hooligans amok - Se de vilde gadekampe før Europa League-kamp

Russiske hooligans har i de seneste år skabt et ry, der gør dem til de mest frygtede og berygtede af alle Europas forskellige fodboldbøller.

Under EM i Frankrig i 2016 skabte de velorganiserede og kamptrænede volds-fanatikere panik, og var blandt andet involveret i voldsomme kampe med engelske fans.

Frygten for de russiske bøller er stor forud for sommerens VM-slutrunde i ballademagernes hjemland, Rusland, og den er næppe blevet mindre efter de scener, som torsdag aften brød ud i Bilbao i det spanske Baskerland.

Her blev gaderne i byen omdannet til kriglignende scener, da hooligans fra Athletic Bilbao og Spartak Moskva tørnede sammen før klubberne møde i Europa League.

På forhånd var kampen omgærdet af store sikkerhedsforanstaltninger, fordi op mod 800 russiske ultras var rejst med.

Og et par timer før kampen gik det galt, da omkring 200 russiske fans ankom til stadion. Det skriver den spanske sportsavis Marca.

De russiske fans levede op til deres tvivlsomme ry. Screenshot.

Luften var tyk af kasteskyts, da russerne kom i kamp med lokale fans. Der blev kastet med glas, flasker og fyrværkeri, og det lokale ordensmagt, det såkaldte 'Ertzaintza', havde voldsomt besvær med at genskabe ro og orden inden kampen.

Adskillige slagsbrødre blev anholdt, men allerede inden russernes ankomst i Bilbao, var den første hooligan røget i brummen.

Således blev en særligt farlig russisk hooligan anholdt i München undervejs på rejsen fra Moskva til Bilbao. Det skriver BBC.

Den 31-årige unavngivne russer kan se frem til 15 års fængsel i Frankrig for mordforsøg, efter at han overfaldt den 51-årige englænder Andrew Bache i Marseille under EM i 2016. Her pådrog Bache sig så alvorlige skader, at han efterfølgende måtte placeres i kunstig koma.

