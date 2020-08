Så du det: Zeca og Solskjær i munter snak

Det var historien, de fleste danske medier nåede omkring mandag inden FC Københavns Europa League-kvartfinale mod Manchester United.

At anfører Carlos Zeca ikke alene holder med det engelske storhold. Han håber også at komme på Old Trafford en dag for at se fodbold.

Undervejs i de 120 højspændte minutter i Köln var der nu ingen tvivl om, hvem grækeren holdt med, men efterfølgende fik han alligevel fat i Ole Gunnar Solskjær, Uniteds manager, til en uformel snak, der blev fanget af kameraerne.

På vej ud af banen gik Zeca sammen med Solskjær og Bruno Fernandes, efter de to spillere havde småsnakket på banens midte - og havde følgende muntre ordveksling:

Zeca: - Hey, tak for alt, hvad du har gjort i Manchester United.

Ole Gunnar: - Åh, vi prøver at komme tilbage, vi prøver. Han hjælper til, den her knægt hjælper til, sagde han og klappede Fernandes på ryggen, mens portugiseren smilede.

- Han er en anelse sur, når jeg piller ham ud, kom det fra Solskjær, hvilket fik Fernandes til at grine.

Zeca: - Selvom jeg var en anelse sur over, at I ikke hentede ham noget før, sagde han med et smil og tilføjede, at han skam også er Sporting-fan.

Zeca nåede lige at tilføje, at han skam også holder med Sporting – Fernandes’ tidligere klub.

Fernandes sagde ikke noget. Han smilede mest. Nok bare træt og lettet over, at United på hans scoring lige præcis klemte sig forbi det danske hold - i semifinalen.

Deres veje skiltes herefter, men der er nok ingen tvivl om, at Zeca sidder klar foran fjernsynet, når United møder vinderen af opgøret mellem Wolverhampton Wanderers og Sevilla tirsdag aften.

Se også: AaB overrasker igen: Tredje forstærkning på en uge

Se også: - Noget af det bedste nogensinde

Se også: Ståle om minister: Danmarks største fjols

Se også: Ståle nægter at sælge Falk