Sådan ender Zlatan i Haderslev

De er underdogs, når de i næste uge gæster Tjekkiet og Viktoria Plzen, men kan det danske mandskab SønderjyskE lave overraskelsen og gå videre, kan der vente en meget sjov kamp i sidste runde af Europa League-kvalifikationen.

SønderjyskE er landet i en seddet gruppe, og det betyder, at der venter vinderen af en af tre kampe.

De tre kampe er, som SønderjyskE kan møde vinderen af, er:

CSKA Sofia - B36

AC Milan - Bodø/Glimt

Hapoel Beer-Sheva - Motherwell

Og hvad er den bedste trækning så? For SønderjyskE vil det nok være, at man møder vinderen af CSKA Sofia og B36, og at B36 fra Færøerne på torsdag laver overraskelsen og slår det bulgarske mandskab ud. Så er der lige pludseligt gode muligheder for at komme i et gruppespil.

Det sværeste opgør vil være at møde italienske AC Milan, for selv hvis Bodø/Glimt laver en kæmpe overraskelse og slår Milan, er det en modstander, der bliver meget svær for SønderjyskE, da det norske hold er flyvende i Eliteserien.

Og så er det altså vinderen af opgøret mellem Hapoel Beer-Sheva fra Israel og Motherwell fra Skotland. Det opgør er nok det opgør, der er sværest at spå.

Der er lodtrækning til sidste runde i Europa League-kvalifikationen klokken 14.00, og du kan følge lodtrækningen på ekstrabladet.dk. I sidste runde af Europa League-kvalifikationen skal det også kun afgøres over én kamp, og det vil sige, at man også trækker lod om hjemmebanefordelen.

Kampene i 4. runde af kvalifikationen spilles tirsdag den 1. oktober.

FCK skal også i lodtrækingsbowlen - se deres vej her:

