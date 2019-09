Santos gav FCK drømmestart i Europa

Spillet var ikke prangende, og indsatsen var på det jævne, men FC København fik en pointmæssig perfekt start på gruppespillet i Europa League.

1-0 triumfen over Lugano var en fortjent sejr, der burde have været flere mål større. For schweizerne hverken ville eller kunne særlig meget. FCK sled dog med at nedbryde Lugano-muren.

Nede på Sektion 12 brølede de fra anden halvlegs start: 'Vi vil have Bendtner på banen'.

Fansene fik ikke ønsket opfyldt. Det eneste de fik set til Bendtner var en halvsløj opvarmning i den modsatte ende af banen i 20 minutters tid.

Til gengæld kunne de glæde sig over Michael Santos rolle som matchvinder. Den lille, hurtige spanier scorede for anden kamp i træk.

Han søgte mod forreste stolpe og headede i fri position et flot indlæg fra Pierre Bengtsson i mål til stor glæde for hovedparten af de 18.240 tilskuere.

Ståle Solbakken valgte Bendtner fra og satsede i stedet på sit unge håb, Mohamed Daramy. Og så måtte Nicklas Bendtner vente på det spillemæssige gensyn med Parken.

Spillemæssig er der i sandhed plads til forbedring på mange fronter hos FC København. Spillet går i perioder for langsomt og der er for lidt bevægelse.

Bengtsson bedst

Den svenske landsholdsback Pierre Begtsson var hjemmeholdets bedste. Dynamisk, aggressiv og altid udfordrende. Defensivt var han påpasselig og sikker i alt hvad han foretog sig.

Bengtsson har udviklet sig som Ståle Solbakkens førstevalg efter Nicolai Boilesen røg ind i en korsbåndskade i optakten til sæsonen. Bryan Oviedo blev hentet hjem, men han har virket lidt rusten, når han har fået chancen.

Pierre Bengtsson spillede en god kamp på venstre back. Foto: Lars Poulsen

Victor Nelsson og Sotirios Papagiannopolous virker lige nu som det bedste stopperpar i FCK. Bjelland var på bænken, hvilket var naturligt efter den svage præstation i Hobro. Men Solbakken roterer sine spillere i den her fase, så det ligner en plads til Bjelland i søndagens topkamp mod FC Midtjylland.

Rasmus Falk løber og arbejder ihærdigt, men han savner i sandhed et slutprodukt. Han fik en gylden muligheden i anden halvleg, men sparkede over tæt under mål.

Centralt markerede Jens Stage sig på fornuftig vis. Nyerhvervelsen kommer i vejen for meget og er sikker i sit afspil.

Viktor Fischer, der har scoret ét mål i sæsonen (mod Riga), vil så gerne, men lykkes med alt for lidt for tiden. Den 25-årige kantspiller er langt fra den topform, han tidligere har vist i FCK-trøjen.

Stolpeskud

FC København dominerede før pausen, men fik alt for lidt ud af spilovertaget.

FCK trillede bolden rundt og spillede slet ikke direkte. Nu var den schweiziske mur også svære at passere. De forsvarede med mange mand og var tydeligvis kommet for at hente ét point.

Tættest på scoring var Pierre Bengtsson, da han ramte den ene opstander på en afslutning i feltet.

Pioeros Sotiriou forsøgte med et kraftfuldt hovedstød, men her blev han afvist med en redning, hvor Lugano-keeperen var ude i fuld længde.

