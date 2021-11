Satser: Han får gult med vilje

Det er en fordel for Bayern München, hvis Lucas Hernandez får kort i aftenens Champions League-kamp, vurderer bettingekspert Benjamin Leander, der skal forsøge at slå Kris Stadsgaard og Maya Westander

- Spekulativt, kynisk og lige mig.

Sådan beskriver Benjamin Leander sit bet i dagens afsnit af ‘1000 på spil’, Ekstra Bladets bettingprogram.

Han satser 100 kr. på, at Bayern München-spilleren Lucas Hernandez får et kort i aftenens kamp mod Dynamo Kiev til odds 4,5.

- Bayern har brug for, at Lucas Hernandez får kort her, fordi så har han karantæne i sidste kamp mod Barcelona. Så er han clearet til slutspillet, og han kan gå ind med ren tavle.

Hør panelets spiltips til aftenens Champions League-kampe i videoen herover.

Har du problemer med spilafhængighed, kan du få hjælp af spillemyndigheden her.