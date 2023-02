Satser hele butikken i aften

Det ville give mening, hvis FC Midtjylland indtog en afventede rolle, når midtjyderne torsdag aften træder ind på mægtige Estádio José Alvalade mod Sporting i Europa League.

Men sådan spiller klaveret ikke for Albert Capellas. Spanieren nægter at gå på kompromis med midtjydernes spillestil, selv om ulvene må betegnes som store underdogs.

- Vi har trænet meget på et intensivt, højt pres, og jeg kan fortælle så meget, som at vi er nødt til at gribe kampen an på vores præmisser. Vi skal være modige. Bliver vi bange, så bliver vi presset i bund og risikerer at falde sammen. Vi vil forsøge at være modige, sagde Albert Capellas, der ellers ikke kan beskyldes for at røbe statshemmeligheder forud for storkampen.

Humøret har været højt under træningslejren i Portugal. Torsdag aften går det løs i Lissabon. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Skal ramme to gode kampe

Den spanske FCM-chef erkendte dog, at selv om han ser chancer for Superliga-mandskabet, så bliver Sporting en hård nød at knække over to kampe.

- Jeg har stor respekt for Sporting Lissabon ... eller Sporting Clube de Portugal, rettede Capellas sin egen dødssynd på disse kanter, inden han fortsatte.

- De har erfaring fra de store kampe, og selv om de ligger nummer fire i ligaen, så har de haft fine resultater på det seneste. Vi skal ramme to virkelig gode kampe, hvis vi skal have en chance for at gå videre. Men det satser vi på.

- Hvad skal I gøre for at skabe overraskelsen?

- Det fortæller jeg kun spillerne. Ikke jer.

Så er der ingen undskyldning for ikke at se med torsdag aften, når FC Midtjylland for alvor åbner fodboldforåret.