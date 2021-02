Schmeichel fælder hård dom

Kasper Schmeichel og Leicester røg torsdag aften noget overraskende ud af Europa League, da holdet tabte 0-2 til tjekkiske Slavia Prag på hjemmebane.

Alligevel er det ifølge den danske målmand ikke et resultat, som holdet kan være alt for utilfredse med.

- Vi scorede ikke, så simpelt er det. Hvis vi skal være ærlige efter de to kampe, så er det nok et fair resultat. De havde flere chancer end os, og de tog dem, så vi har ikke noget at klage over, siger Schmeichel til Eurosport efter kampen.

Han tilføjer, at det især var de tjekkiske mestres gode presspil, der udfordrede hjemmeholdet.

- Vi afleverede ikke så godt, som vi kunne, og når de også er et hold, der presser højt på banen, så gav det os problemer med at holde på bolden. Det arbejde gjorde de godt, siger danskeren.

Kasper Schmeichel og Leicester er færdige i dette års Europa League. Foto: Hannah Mckay/Reuters

Leicester var i torsdagens opgør uden flere profiler på grund af skader, og fordi manager Brendan Rodgers gav flere et hvil midt i et hårdt kampprogram.

Men det havde ikke noget at sige i forhold til nederlaget, mener Kasper Schmeichel.

- De spillere og det hold, som var på banen, var mere end i stand til at gøre arbejdet, men vi var bare ikke gode nok, siger han til Eurosport.

Med nederlaget må Leicester nu vende fokus mod Premier League, hvor klubben kæmper med om kvalifikationspladserne til Champions League.

Holdet er også stadig med i den engelske FA Cup.

Danske Alexander Bah fik fuld tid for Slavia Prag i torsdagens kamp.

