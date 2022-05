Se billederne: Vanvittige scener i Frankfurt

Sæsonens Europa League-finale i fodbold bliver et opgør mellem skotske Rangers FC og tyske Eintracht Frankfurt.

Det står klart efter torsdagens retursemifinaler i Europas næstbedste klubturnering.

Her formåede Rangers at vinde 3-1 hjemme over RB Leipzig, og dermed avancerer Rangers med samlet 4-3. Samtidig vandt Eintracht Frankfurt med 1-0 hjemme over West Ham og avancerer med samlet 3-1.

Da kampen i Eintracht Frankfurt blev fløjtet af, bevægede hjemmeholdets fans sig i hobetal ned på banen for at fejre triumfen, men det udviklede sig til meget kaotiske scener.

Flere ville dele glæden med spillerne, mens andre havde travlt med at løbe ned til West Ham-afsnittet for at håne dem.

Det endte i ballade, og politiet måtte til sidst tvinge dem tilbage, før der kunne komme styr på tumulten.

Europa League-finalen bliver spillet på Ramon Sanchez Pizjuan i Sevilla onsdag 18. maj. Vinderen af opgøret bliver belønnet med en plads i Champions Leagues gruppespil i næste sæson.

Spænding i Glasgow

Mest spænding var der i Glasgow, hvor der blev bidt negle helt frem til det sidste fløjt. Yussuf Poulsen startede i front for Leipzig, men danskeren spillede ikke sin bedste kamp og blev pillet ud de sidste ti minutter, da Leipzig forgæves jagtede en udligning.

Rangers gik ind til hjemmekampen mod RB Leipzig som underdogs og havde samtidig tabt den første semifinale med 0-1 i Tyskland.

Det blev dog vendt på hovedet i løbet af en periode på fem minutter midt i første halvleg.

Først blev James Tavernier spillet fri bagest i feltet, så han ikke kunne undgå at score i et tomt mål, og dernæst gjorde Glen Kamara det til 2-0 med et skud fra kanten af feltet.

Også i anden halvleg faldt der to mål, et til hvert hold.

Efter 70 minutters spil diskede 40-årige Allan McGregor op med en pragtredning, men mindre end et minut senere måtte han alligevel hive bolden ud af nettet. Christopher Nkunku helflugtede bolden i mål til 1-2, og dermed var den samlede stilling 2-2.

Ti minutter senere kom Rangers så atter i front. Efter lidt kaos i Leipzig-feltet kunne John Lundstram til sidst sparke bolden i mål og sende Ibrox i ekstase.

I 2008 var Rangers i finalen i Uefa Cuppen, forløberen for Europa League, men tabte til russiske Zenit.

I Frankfurt kom der aldrig stor spænding torsdag aften.

Hjemmeholdet var uden en skadet Jesper Lindstrøm, og allerede efter få minutters spil blev Frankfurt ramt af endnu en skade, så forsvarskrumtappen Martin Hinteregger måtte lade sig udskifte.

Det fik dog aldrig nogen stor betydning, for vilkårene blev alligevel gunstige for Frankfurt efter et kvarters spil. Her rev West Hams Aaron Cresswell nordmanden Jens Petter Hauge ned som sidste markspiller, og så måtte Cresswell gå tidligt i bad.

Under ti minutter senere gjorde Rafael Borre det så til 1-0, efter at han klogt løb sig fri i feltet og sparkede bolden i mål.

Med en samlet 3-1-føring og en mand i overtal kunne Frankfurt roligt kontrollere resten af kampen og sikre finalebilletten hjemme på et propfyldt og højlydt stadion.

Udsigten til europæisk exit var med til at frustrere West Ham-manager David Moyes så meget, at hans iltre temperament kostede ham et rødt kort ude på bænken med lidt over ti minutter tilbage af opgøret.

I 1980 vandt Eintracht Frankfurt Uefa Cuppen.