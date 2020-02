Sent græsk mål sender Arsenal ud af Europa League

Arsenal så med møje og besvær ud til torsdag at have kæmpet sig videre i Europa League mod Olympiakos i 16.-delsfinalen.

Efter at 0-1 sendte kampen i forlænget spilletid, udlignede Pierre-Emerick Aubameyang i det 113. minut. Dermed så billetterne til ottendedelsfinalen ud til at ende i London, men grækerne ville det anderledes.

Med et mål i sidste minut blev det nemlig Olympiakos, der med en 2-1-sejr endte med at gå videre på reglen om udebanemål efter 2-2 samlet.

Hvis Arsenal havde avanceret, ville Danmark have scoret en stor fodboldgevinst.

Et græsk exit ville nemlig betyde, at Danmark var sikret en plads i top-15 på Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) koefficient-rangliste i denne sæson.

Det ville udløse to danske pladser i kvalifikationen til Champions League i 2021/22-sæsonen.

Det kan dog stadig ende med at ske. Danmark ligger aktuelt på 14.-pladsen, men superligaklubberne må altså vente lidt endnu, før de kan juble over udsigten til flere pladser i jagten på at blive en del af klubfodboldens fineste selskab i fremtiden.

Mens Arsenal røg ud, gik Manchester United videre. Solskjær og co. sendte belgiske Club Brugge ud efter en samlet sejr på 6-1.

Mens det blot blev til 1-1 i Belgien i sidste uge, så var United overlegne torsdag, hvor holdet på Old Trafford sejrede sikkert med 5-0.

De to nyankomne spillere Bruno Fernandes og Odion Ighalo scorede til henholdsvis 1-0 og 2-0. Førstnævnte på straffespark efter et opløb, der sendte tankerne tilbage til Grys famøse rejehop ved det danske melodigrandprix i 1983.

Scott McTominay gjorde det til 3-0 kort før pausen. I slutningen af kampen bankede Fred de sidste to søm i belgiernes kiste.

