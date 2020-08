Sevilla sænker United

Sevilla skal spille Europa League-finale på fredag.

Det står klart efter søndagens semifinalesejr på 2-1 over Manchester United i Köln.

Englænderne tog ellers føringen tidligt, men Sevilla formåede at svare tilbage med et mål i begge halvlege. Den hollandske angriber Luuk de Jong blev matchvinder med en scoring efter 78 minutter.

Sevilla er sammen med Atlético Madrid den mest vindende klub i Europa Leagues historie, da begge klubber har vundet tre titler. Nu har Sevilla mulighed for at overtage titlen som turneringens konger, hvis det lykkes at udvide trofæsamlingen på fredag.

Her venter enten ukrainske Shakhtar eller italienske Inter, der har Christian Eriksen på holdet. De to hold spiller semifinale mandag aften.

Manchester United er også noteret for en sejr i Europa League, hvis historie daterer sig tilbage til 2009/10-sæsonen. United vandt turneringen i 2016/17, og den engelske storklub indtog også favoritrollen til endnu en titel før Final 8-stævnet i Köln.

Den har United dog haft svært ved at leve op til.

Mens FC København i mandags holdt englænderne fra at score helt frem til den forlængede spilletid, indkasserede Sevilla et mål allerede efter otte minutters spil.

Akkurat som mod københavnerne åbnede United målscoringen på et straffespark, der effektivt blev eksekveret af Bruno Fernandes.

Sevilla formåede dog at få svaret tilbage allerede midt i første halvleg. Efter gode kombinationer blev backen Sergio Reguilon sendt i dybden, og han afleverede bolden fladt gennem feltet. Bagest dukkede den umarkerede kantspiller Suso op og scorede let med venstrebenet.

Der var også sløset opdækning bag Sevillas andet mål. Her angreb Sevilla i den modsatte side, og højrebacken Jesus Navas smækkede bolden ind i feltet.

Her glemte forsvarsspillerne at følge med Luuk de Jong, og det tidligere Premier League-flop kunne ubesværet dirigere bolden ind bag David de Gea i United-målet.

Med nederlaget kan Ole Gunnar Solskjærs mandskab gå på kort sommerferie inden optakten til den kommende sæson. Premier League-sæsonen begynder 12. september.

