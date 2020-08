Sevilla vinder Europa League

For fjerde gang vinder Sevilla Europa League efter at have slået Christian Eriksens Inter med 3-2

Sevilla er kongerne af Europa League.

Det beviste spanierne fredag aften, hvor de med en 3-2-sejr over Inter og Christian Eriksen for fjerde gang vandt den relativt nye turnering. Det bringer klubben op på i alt seks gevinster, hvis man også tæller forgængeren, UEFA Cup, med.

Inter startede med Christian Eriksen på bænken i klubbens jagt på den første gevinst under det nye format efter at have vundet den gamle cup tre gange.

De kan dog ikke indvende meget mod nederlaget, der kom efter en medrivende kamp, hvor især en forrygende første halvleg bød på lidt af det hele: Scoringer, tempo, frispark, nerve - og frem for alt underholdning.

Spanierne har vundet Europa League. Foto: Ritzau Scanpix

Der var ikke spillet mere end fire minutter, inden måltavle-operatøren på RheinEnergie Stadion i Köln måtte i sving.

Arbejdsomme Nicolò Barella fik sendt Inter-topscorer Romelu Lukaku af sted. Belgieren tog bolden med og fik sat en direkte løbeduel op med Diego Carlos. Den store angriber brugte sin fysik og skar ind foran brasilianeren, der ikke havde andet valg end at begå straffespark.

Det omsatte Lukaku selv til scoring og en fremragende start for Inter.

Men modsvaret lod ikke vente på sig.

Sevilla havde nemlig ikke tænkt sig at slå op i banen. Med sikker boldomgang spillede de Inter rundt efter behag, og anfører Jesus Navas kunne fra højre side med kirurgisk præcision finde Luuk de Jong på midten. Hollænderen kastede sig frem og headede bolden ind bag Samir Handanovic til 1-1

Og der var såmænd mere de Jong på programmet. Og endnu en gang med spektakulært hovedspil.

Kort efter en halv times spil sendte Éver Banega en bold lige ind i pandebrasken på angriberen, der med en ny spektakulær aktion igen passerede Handanovic.

Tre mål på 33 minutter - og det var ikke slut endnu.

For blot to minutter efter kopierede Inter det kunststykke, da Diego Godín satte panden på et frispark fra Marcelo Brozovic, og så stod den 2-2.

Vidunderlig underholdning fra Ruhr-byen.

Desværre gik gassen lidt af ballonen i de sidste 45 minutter.

Chancerne var mere sporadiske - til gengæld var de store, når de endelig dukkede op.

Som efter 65 minutter, hvor Lukaku brød alene igennem Sevilla-defensiven, men Yassine Bounou trak en fremragende fodparade ud af de korte ærmer på afslutningen, så spændingen var intakt.

Diego Carlos gjorde fejlen fra første halvleg god igen, da han var ophavsmand til vindermålet med dette saksespark. Foto: Wolfgang Rattay/Reuters/Ritzau Scanpix

Vi blev dog ikke snydt for scoring - og det en af de mere spektakulære.

For et frispark endte hos Diego Carlos, der sendte et flot saksespark mod mål. Her rettede Romelu Lukaku bolden i eget net - og så skulle der ske noget.

Inter-træner Antonio Conte skiftede tre mand ind - heriblandt Christian Eriksen - for at skabe et kvarters stormløb mod Sevillas mål.

Det skabte lidt panik, og udligningen var tæt på, da Jules Koundé otte minutter før tid reddede på stregen efter et stort klumpspil.

Tættere på kom Inter dog ikke, og Sevilla-spillerne kunne skrige deres glæde ud i den lune midttyske nat, da dommer Danny Makkelie fløjtede af efter seks tillægsminutter.

